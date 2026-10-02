Mirė gamtininkas Selemonas Paltanavičius

S. Paltanavičius gimė 1956 metais Užbaliuose, Marijampolės rajone.
1979 metais baigė Vilniaus universitetą, 1979–1984 metais dirbo Žuvinto valstybinio rezervato vyresniuoju moksliniu darbuotoju.
1984–2011 metais ėjo Aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėjo pareigas, 2011–2019 metais dirbo ministerijos Komunikacijos skyriaus vyriausiuoju specialistu.
1989–1994 metais buvo Lietuvos ornitologų draugijos direktorius.
S. Paltanavičius paskelbė apie 4,5 tūkst. mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių
Nuo 2001-ųjų vedė radijo laidas, tarp jų – „Pro sekmadienio langą“, „Gamta – visų namai“. 2015–2021 metais dalyvavo LRT projekte „Nacionalinė ekspedicija“.
S. Paltanavičius paskelbė apie 4,5 tūkst. mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių, apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą.
2003 metais gamtininkas gavo Petro Abukevičiaus premiją, jo 2006 metų pasaka „Velniukas ir vieversiukas“ išrinkta Metų knyga vaikams.
2008 metais S. Paltanavičiui skirta Česlovo Kudabos premija, 2016-aisiais – Vaikų literatūros premija, 2018-aisiais – IBBY premija už metų negrožinę knygą, 2019 metais – Prano Mašioto premija, 2023-aisiais – Vytauto Tamulaičio literatūrinė premija, pernai jis gavo Valdo Adamkaus premiją.
2022 metais apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
Užuojautą pareiškė ir G. Nausėda
Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį išreiškė užuojautą dėl gamtininko, rašytojo, fotografo ir laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus mirties.
„Netekome žmogaus, kuris visą gyvenimą mokė mus matyti, suprasti ir saugoti gamtą. Selemonas Paltanavičius buvo ne tik iškilus gamtininkas, rašytojas ir fotografas, bet ir įkvepiantis mokytojas“, – Prezidentūros išplatintame pranešime teigė G. Nausėda.
„Jis mokėjo išgirsti ir parodyti kitiems tai, ko kasdienybėje dažnai nepastebime – paukščio balsą, miško ošimą, mažą vabzdį. Savo darbais jis daugybei žmonių, ypač vaikams, atvėrė nepaprastai turtingą Lietuvos gamtos pasaulį“, – sakė šalies vadovas.
Pasak prezidento, S. Paltanavičiaus išėjimas yra skaudi netektis ne tik gamtininkų bendruomenei, bet ir visiems, kuriems brangi Lietuvos gamta.
„Tikiu, kad S. Paltanavičiaus pasėtas pagarbos Lietuvos gamtai sėklas toliau brandins ateities kartos. Jo palikimas gyvens žmonėse, kuriuos jis įkvėpė pažinti, saugoti ir mylėti pasaulį aplink save“, – nurodė jis.
G. Nausėda užjautė S. Paltanavičiaus šeimą, artimuosius, kolegas, bičiulius ir visą Lietuvos gamtininkų bendruomenę.
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