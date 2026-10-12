Lukas Savickas Varšuvos saugumo forume aptars, kaip užtikrinti patikimą ir įperkamą energijos tiekimą

Kaip pranešė Energetikos ministerija, L. Savickas dalyvaus diskusijoje: „Powering Europe’s Future: Energy Security from the North to the South”, kurios metu bus aptariama, kaip Europai, atsisakius rusiškos energijos, užtikrinti patikimą ir įperkamą energijos tiekimą Šiaurės – Pietų kryptimi ir kaip apsaugoti jūrinę energetikos infrastruktūrą.
Ministras taip pat dalyvaus uždaroje aukšto lygio diskusijoje apie kritinės energetikos infrastruktūrą Europos saugumo fronto linijoje. Joje bus aptariama, kaip, remiantis Ukrainos ir regiono patirtimi, stiprinti kritinės energetikos infrastruktūros atsparumą ir prireikus gebėti greitai ją atkurti.
Vizito metu taip pat numatyta dvišalių susitikimų su užsienio valdžios ir verslo atstovais.
Varšuvos saugumo forumas – vienas svarbiausių Vidurio ir Rytų Europos saugumo politikos renginių, kuriame susirenka valstybių vadovai, ministrai, ekspertai ir verslo vadovai.