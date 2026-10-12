Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lukas Savickas Varšuvos saugumo forume aptars, kaip užtikrinti patikimą ir įperkamą energijos tiekimą

2026-10-12 06:25 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-12 06:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Energetikos ministras Lukas Savickas pirmadienį ir antradienį dalyvaus tarptautiniame Varšuvos saugumo forume. 

Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Energetikos ministras Lukas Savickas pirmadienį ir antradienį dalyvaus tarptautiniame Varšuvos saugumo forume. 

REKLAMA
0

Kaip pranešė Energetikos ministerija, L. Savickas dalyvaus diskusijoje: „Powering Europe’s Future: Energy Security from the North to the South”, kurios metu bus aptariama, kaip Europai, atsisakius rusiškos energijos, užtikrinti patikimą ir įperkamą energijos tiekimą Šiaurės – Pietų kryptimi ir kaip apsaugoti jūrinę energetikos infrastruktūrą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministras taip pat dalyvaus uždaroje aukšto lygio diskusijoje apie kritinės energetikos infrastruktūrą Europos saugumo fronto linijoje. Joje bus aptariama, kaip, remiantis Ukrainos ir regiono patirtimi, stiprinti kritinės energetikos infrastruktūros atsparumą ir prireikus gebėti greitai ją atkurti. 

Vizito metu taip pat numatyta dvišalių susitikimų su užsienio valdžios ir verslo atstovais. 

Varšuvos saugumo forumas – vienas svarbiausių Vidurio ir Rytų Europos saugumo politikos renginių, kuriame susirenka valstybių vadovai, ministrai, ekspertai ir verslo vadovai. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų