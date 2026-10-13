Dėl nepriklausomų elektros tiekėjų kainų – naujausia informacija

Per savaitę šalyje pagaminta elektra patenkino 101 proc. vartojimo, o trūkstama elektros energija buvo importuota iš Švedijos, Lenkijos ir Latvijos.
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje per praėjusią savaitę padidėjo 10 proc. – nuo 73,2 Eur/MWh iki 80,5 Eur/MWh.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos per savaitę, spalio 13 d. palyginti su spalio 6 d., vienos laiko zonos planui padidėjo 0,3 proc. – nuo 0,315 Eur/kWh iki 0,316 Eur/kWh, dviejų laiko zonų planui – nepasikeitė ir liko 0,303 Eur/kWh.
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinės kainos per savaitę vienos laiko zonos planui nepasikeitė ir liko 0,315 Eur/kWh, dviejų laiko zonų planui – padidėjo 0,7 proc., nuo 0,301 Eur/kWh iki 0,303 Eur/kWh.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina (viena laiko zona, apskaičiuota pagal pastarosios savaitės „Nord Pool“ biržos vidutinę kainą) sudaro 0,248 Eur/kWh, arba 3,3 proc. daugiau už ankstesnės savaitės vidutinę kainą, kuri buvo 0,240 Eur/kWh.