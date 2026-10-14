Kokią įtaką kuro kainoms turės Trumpo ir Putino susitarimas? Ekonomistas: „Labai gali būti tas atvejis...“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitarimas
„Beje, šiandien Rusija sutiko mums atsiųsti milijonus ir milijonus barelių naftos – tai dyzelinas, būtent to mums ir reikia. Taigi ačiū“, – sakė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Taip Donaldas Trumpas praėjusią savaitę amerikiečiams pasigyrė, kad Rusija jiems patieks dyzelino mainais į laikiną Jungtinių Valstijų sankcijų sušvelninimą. Vakarų valstybių lyderiai pasmerkė šį susitarimą, o Kremlius nenustoja džiūgauti.
„Tai yra labai abipusiai naudinga Rusijos ir JAV bendradarbiavimo sritis. Ji atitinka Jungtinių Valstijų, pasaulinių energetikos rinkų ir Rusijos interesus“, – kalbėjo Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Kokią įtaką turės JAV ir Rusijos susitarimas dėl dyzelino?
Lietuvos ekonomistai tokį Jungtinių Valstijų prezidento ir Vladimiro Putino susitarimą vadina politiniu, kuris neturės pastebimos įtakos dyzelino kainoms.
„Labiau politinis simbolinis susitarimas. Tikrai galėtų eksportuoti kažkur kitur, bet Rusijai šitoje vietoje naudinga pademonstruoti artimus draugiškus santykius su JAV administracija. Fiziškai poveikio kuro kainoms Jungtinėse Amerikos Valstijose nebus“, – tikino „Swedbank“ ekonomistas Nerijus Mačiulis.
„Aš abejoju, ar Rusija galės to dyzelino tiek pateikti. Labai gali būti tas atvejis, kai ant popieriaus yra parašomi mega dideli superskaičiai, kurie naudingi apie artėjančius, kalbant apie artėjančius Amerikos rinkimus. Turint omenyje, kad Rusijos naftos infrastruktūra yra apribota, sudaužyta, padaužyta“, – aiškino „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Pagrindinės bėdos naftos rinkoje išlieka tos pačios – paralyžiuotas Hormuzo sąsiauris, negalėjimas perdirbti naftos ar išgabenti jos produktų.
„Pagrindinis pasaulio dyzelino tiekėjas šiuo metu yra Jungtinės Amerikos Valstijos, apie penktadalį viso dyzelino eksportuoja. Tuo metu, kai labai yra sumažėjęs srautas iš Persijos įlankos, tuo pačiu metu iš Rusijos. Pasaulyje vis dar turime ir naftos trūkumą, ir dyzelino trūkumą. Vartojimui yra naudojami rezervai“, – pasakojo N. Mačiulis.
Vidutinė dyzelino kaina kaina išlieka aukšta
Lietuvos energetikos agentūros duomenis, dyzelinas Lietuvoje per kelias savaites šiek tiek atpigo, bet mažmeninė kaina išlieka aukšta, laikosi virš 2 eurų ir 20 centų už litrą ribos.
„Aišku skauda, galėtų būti mažesnės, aišku. <...> Galėtų kaip lenkai susimažinti, daugiau ką čia pasakysi.“
„Kol kas viskam visko užtenka. Tikrai nieko neatsisakome. Kol kas tikimės, kad nebus daugiau.“
„Čia reikia susitaikyti su tuo. Blogai aišku, labai blogai.“
Lietuvos valdžia, skirtingai nei lenkai ar latviai, kol kas atsisako mažinti mokesčius degalams.
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