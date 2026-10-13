Trumpas „priremtas prie sienos“: Vokietijos ministras paaiškino netikėtą jo suartėjimą su Putinu

Iki JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, D. Trumpas yra „priremtas prie sienos“, antradienį Berlyne vykusioje darbdavių konferencijoje sakė B. Pistorius.
Pasak ministro, istorija rodo, kad kai šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje.
B. Pistorius pridūrė manantis, kad šis D. Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį.
Lapkričio 3 d. JAV rinkėjai rinks visus Atstovų Rūmų narius ir trečdalį Senato. Apklausos rodo, kad demokratai veikiausiai perims Atstovų Rūmų kontrolę, tačiau kol kas neaišku, kuri partija kontroliuos Senatą. Šiuo metu D. Trumpo respublikonai turi daugumą abiejuose Kongreso rūmuose.
Jei Kongreso kontrolę perimtų demokratai, ypač laimėję daugumą ir Atstovų Rūmuose, ir Senate, D. Trumpo galimybės veikti likusiu kadencijos laikotarpiu veikiausiai būtų smarkiai apribotos.
Griežta reakcija Europoje
B. Pistorius šiuos komentarus išsakė po to, kai JAV prezidentas, pasikalbėjęs su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, penktadienį paskelbė apie susitarimą dėl šimtų tūkstančių tonų rusiško dyzelino tiekimo.
Šis sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europoje ir pačiose Jungtinėse Valstijose kritikos – kaip ir vėlesnis D. Trumpo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
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