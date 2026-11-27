Pagal naujausią Etikos ir procedūrų komisijos ataskaitą, per devynis šių metų mėnesius Seimo nariai išleido 1 mln. 939 tūkst. 459 eurus ir 48 centus. Neblogai! Vienas Seimo narys galėjo išleisti 18 tūkst. 181 eurą ir 12 centų. Labai neblogai! Žinant, kad biudžete vėl svarstomi nauji mokesčiai rinkėjams.
Ta proga Tomas Tomilinas išleido beveik viską. Šįkart jis – Seimo išlaidūnas numeris vienas. T. Tomilinui per devynis mėnesius vien automobilio nuoma kainavo 6075 eurus ir 16 centų.
„Pirmą kartą per tris kadencijas. Niekada nebuvau tarp lyderių. Tikrai mano išlaidos labai kuklios, mašina labai kukli“, – sako T. Tomilinas.
Automobiliams leidžia įspūdingas sumas
Pasak parlamentaro, automobilio nuoma per mėnesį kainuoja apie 650 eurų. Tačiau kainavo ne tik T. Tomilino automobilio nuoma. Dar 1100 eurų jis išleido remontui, o 3575 eurus ir 25 centus – eksploatacijai ir kurui. Automobilis – „Chrysler“, ne pirmos jaunystės. Skelbimuose toks automobilis kainuoja tiek, kiek T. Tomilinas jo nuomai, remontui ir aptarnavimui išleido per devynis mėnesius!.
Dar T. Tomilinas nuomojamam automobiliui pirko kilimėlius už beveik 200 eurų.
„Tai tiesiog senas automobilis, tai natūralu. Aš prieš tai nuomavau irgi seną automobilį, man net nėra poreikio naujam automobiliui. Aš manau, kad mes per daug garbiname naujus automobilius Lietuvoje. Kartais reikia to remonto, ir gerai – tvaru. Remontuoti daiktus, o ne pirkti naujus, yra labai tvaru“, – aiškina T. Tomilinas.
T. Tomilinas savo nuomojamo automobilio „Be Tabu“ komandai neparodė.
Nuoma mėnesiui 1200 eurų
Su automobilių nuoma susijusių įdomybių yra ir daugiau. Pavyzdžiui, Arūnas Valinskas nuomoja „Kia EV6“. Parlamentaras sako, kad elektromobilis leidžia sutaupyti kuro ir priežiūros išlaidų. Bet mėnesio nuoma – net 1200 eurų. Tai brangiausiai nuomojama viso Seimo autotransporto priemonė.
„Jis šiek tiek iš savęs brangesnis, bet tai leidžia man sutaupyti, pavyzdžiui, kuro išlaidoms. Nepilu naftos, pasikraunu elektros, kartais ir savomis lėšomis namuose. Tai leidžia sutaupyti nemažai lėšų kurui“, – aiškina A. Valinskas.
Per devynis šių metų mėnesius A. Valinsko „Kia“ mokesčių mokėtojams kainavo 12 tūkst. 75 eurus ir 80 centų. Automobilio vertė, pasak parlamentaro, siekia apie 40 tūkst. eurų.
„Tiksliai, jo kaina yra gal tarp 40 kažkiek tūkstančių eurų. Aš automobilį nuomuojuosi ne nuo pat kadencijos pradžios, o tik gal metai praėjo ir tada pradėjau jį nuomotis. Tai nežinau, galima dauginti iš kokių 30 mėnesių, galbūt kažką tokio. Ir būtų ta vertė maždaug“, – skaičiuoja A. Valinskas.
Sudauginkime – gauname 36 tūkst. eurų. Automobilis kainuoja apie 40 tūkst. eurų. Geras sandoris nuomotojui, o nuomininkui? A. Valinskas tikina, kad prabangaus automobilio nesirinko.
„Yra tekę šiaip važinėti panašiais automobiliais. Neieškojau kažko prabangaus, kaip kokių BMW, „Mercedes“ ir kitų brangių automobilių“, – teigia parlamentaras.
Automobilį subraižė kitas Seimo narys
Vytautas Jucius nuomoja „Mazda“. Jos nuomos kaina – 1100 eurų. Tik V. Juciui labai nesiseka. Automobilį net Seimo viešbučio kieme kažkas nubrūžino ir pabėgo. Įtariamasis – kažkuris kolega Seimo narys.
„Kamera neužmatė ir kaltininko nebuvo. Tiesiog supildžiau deklaraciją ir susiremontavau“, – pasakoja V. Jucius.
Paklaustas, ar teko kaltininko ieškoti ir klausinėti kolegų, kas šalia buvo pasistatęs automobilį, parlamentaras atsako:
„Jokios abejonės, tikriname ir kamerų įrašus, bet pasirodo, kameros automobilio stovėjimo vietos nematė ir nepavyko nustatyti, kas kliudė.“
Remontas Juciui kainavo 484 eurus. Bet negaila – labai gera mašina.
„Nesiskundžiu, žinoma, yra ir geresnių modelių, bet kadangi pasirinkau šitą, esu patenkintas. Važiuoju gerai, komplektacija nebloga. Aišku, gal komforto šiek tiek trūksta, gal garso izoliacija galėtų būti geresnė, važiuoklė minkštesnė, o šiaip viskas daugiau mane tenkina“, – sako V. Jucius.
Padangų keitimas ir montavimas – 1594 eurai
Seimūnai daug ištaško ir automobilių remontui. Pavyzdžiui, Gintautas Paluckas už seno „Volvo“ patvarkymus sumokėjo 996 eurus.
„Dvidešimties metų senumo automobilis, ten viskas po truputį byra. Tai buvo keistos, man atrodo, variklio pagalvės, buvo keistos važiuoklės dalys. Yra sąskaita faktūra, jeigu pasidomėsite, ten yra išrašyti visi daryti pakeitimai“, – ginasi G. Paluckas.
Daiva Žebelienė dabar – Seimo narė, bet kai buvo Šilutės miesto tarybos narė, bėdų dėl pinigų jau kilo. Per karantiną, kai judėjimas buvo apribotas, ji įsigijo beveik dvi tonas degalų. Teismas tuomet nusprendė, kad Daiva Žebelienė savivaldybei turi grąžinti 6900 eurų.
O dabar D. Žebelienė iš kanceliarinių lėšų savo automobiliui „Audi Q7“ pirko padangas, su montavimu išleido 1594 eurus. Kitų Seimo narių padangos kainavo gerokai pigiau. Pavyzdžiui, T. Tomilino padangos – 387 eurus, G. Palucko – 580 eurų. Skirtumas – dvigubas ar net trigubas.
Skrajutės ir suvenyrai – už tūkstančius
Seimo nariai pinigus leidžia ne tik automobiliams. Krūva eurų ištaškoma ir savireklamai. Pavyzdžiui, Dainius Varnas atspausdino 100 tūkst. tiražo reklamines skrajutes bei jas išplatino. Pasireklamavimas rinkėjams kainavo 3307 eurus ir 74 centus. Apžvalgininkai pastebi, kad šimtas tūkstančių skrajučių – gerokai per daug, mat vienmandatėje apygardoje vidutiniškai Seimo nariui tenka 30–40 tūkst. žmonių.
Po superreklaminės akcijos grįžtamasis rinkėjų ryšys su Seimo nariu – gan menkas.
„Paskambino jau kokie 50, jau yra ir dar vis skambina“, – sako D. Varnas.
Indrė Kižienė perka informacinį plotą regioniniuose laikraščiuose. Tam išleido 5018 eurų.
„Dabar, kai visa bendra suma per tokį laikotarpį, tai iš tikrųjų labai didelė atrodo. Bet jau taip yra – regioninė žiniasklaida turi savo įkainius ir už kiekvieną straipsnį gauni tokias dviženklės sumas. O viešinimas yra labai paprastas – tiesiog teikiu savo rajono gyventojams Seimo nario ataskaitą“, – aiškina I. Kižienė.
Parlamentarė daug leidžia ir suvenyrams. Jų iš sandėlio prisiėmė už 5203 eurus ir 19 centų. Bet Seimo narė sako pati net neragavusi Seimo saldainių – viską išdalina, dovanoja savo rinkėjams.
Naujas telefonas, kuris guli spintoje
Yra ir tokių, kurie tobulina savo kompetencijas. Pavyzdžiui, Matas Maldeikis viešojo kalbėjimo kursams per devynis mėnesius išleido 3000 eurų.
„Tiesiog tokia komunikacija, aktorių komunikacija, ekspresija, paaiškinimas to, ką nori paduoti iš širdies, ir tiesiog perduoti žinutę, kurią iš tikrųjų nori perduoti. Nes kartais yra daug idėjų, bet sutraukti jas į vieną kitą sakinį – tai iš tikrųjų menas“, – aiškina M. Maldeikis.
Birutė Vėsaitė atsinaujino įrangą. Pirko naują planšetinį kompiuterį ir telefoną. Už abu aparatus sumokėjo 3204 eurus ir 66 centus.
„Planšetė buvo „Samsung“ ir telefonas „Samsung“. Kadangi aš prastai matau, ten tas telefonas yra atverčiamas, tai dabar man jis daug naudingiau tarnaus“, – pasakoja B. Vėsaitė.
Tačiau nusipirkto telefono parlamentarė nenaudoja. Laiko spintoje.
„Kol kas jis neįveiklintas, – sako politikė. – Žinokite, kadangi buvau komandiruotėse, tai neturėjau laiko. Be to, ir mano padėjėja serga, tai, žodžiu, neturiu laiko užsiimti, nes reikia persirašyti.“
Dažnos kelionės į Nidą
Daiva Petkevičienė jau praktiškai visą kadenciją lanksto į Nidą. Labai rūpinasi vietiniais rinkėjais. Nidoje Daiva neturi kur nakvoti, todėl už naktį kurorte su rinkėjais moka nemažai. Kartais – 199 eurus, kartais – 324 eurus.
„Dabar, pavyzdžiui, kai yra ne sezonas, tai iš viso nėra apartamentų netgi nuomoti. Nes viskas, sezonas baigėsi. Kaip būtų liūdna, nes rudenį ir žiemą ten tiesiog jau net nenuomoja žmonės, tai kavinės net nedirba“, – sako D. Petkevičienė.
Ko jau ko, bet išradingumo leidžiant mokesčių mokėtojų pinigus mūsų Seimo nariams netrūksta.
Su visa Seimo narių 2026 m. sausio-rugsėjo išlaidų ataskaita galite susipažinti čia.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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