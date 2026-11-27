Socialiniame tinkle „Facebook“ E. Mildažytė paviešino įrašą.
Mildažytė nustebino Valinską
Jame moteris pasakojo, kad ruošiasi filmavimui su A. Valinsku.
„Berniukas užaugo ir jam daugiau nereikės sėdėti už vaikų stalo, nes poryt jam sueina 60-imt. Kaip matote, mes jį pagerbsime gražia atminties juosta, pagal lietuviškas tradicijas.
Ir pasveikinsime jį įžengusį į septintą dešimtį. Nedidelis kerštelis visą laiką saldina ir jį reikia valgyti šaltą“, – juokavo E. Mildažytė.
Vaizdo įraše matyti, kad galiausiai pasirodo ir pats A. Valinskas
„Sako, tu užaugai?“ – paklausė E. Mildažytė
„Kylu kūrybiškai“, – atsakė A. Valinskas.
Prie įrašo E. Mildažytė pridūrė: „Arūnui Valinskui 60 – dar tik poryt, bet mes jau pasiruošę!
Juk tokio jubiliejaus sveikinimų negalima palikti paskutinei minutei.
O ir kas pirmesnis – tas gudresnis!“