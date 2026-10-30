Išvydę, ką Turkijoje veikia Mildažytė, žmonės puolė komentuoti: „Edita...“

Lietui merkiant kurortą, moteris sugalvojo puikų užsiėmimą ir savo gerbėjams parodė, kaip leidžia lietingas dienas.
Pasidalino kadrais
Ketvirtadienį socialiniuose tinkluose ji pasidalijo kadrais, kuriuose įsiamžino su knyga rankoje.
Panašu, kad kasdieniai lietūs žinomos moters nuotaikos visai negadina.
„Lietingas dienas Turkijoje man puikiai prašviesina Jauniaus Petraičio naujoji knyga „Tunelinis mąstymas“. Ironiška, lengva, taikli ir linksma!
Beje, atlikau ir nedidelį viešbučio gyventojų skaitymo įpročių tyrimą. Daugiausia knygų – anglų kalba, nemažai olandų, vokiečių ir danų kalbomis. Lietuviškai radau net tris (nors mūsų čia visai nedaug!).
O štai rusiškai, nors, regis, apie 80 proc. poilsiautojų – iš šios šalies, radau vos keletą. Ir tos pačios labai savotiškos: „Konflikto psichologija“ ir spalvinimo knygelė“, – rašė Edita.
Šis E. Mildažytės įrašas sulaukė ne vienos teigiamos komentatorių žinutės.
„Edita, Tu nereali!“ – rašė draugai.
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