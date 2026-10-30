Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Ryto“ krepšininkui Ignui Urbonui kitą savaitę atliks peties operaciją, jis nežais apie 4 mėnesius

2026-10-30 13:32 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 13:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus „Ryto“ rikiuotės iškrito dar vienas krepšininkas – peties traumą FIBA Čempionų lygos rungtynėse prieš Trabzono „Trabzonspor“ patyręs Ignas Urbonas be krepšinio praleis apie 4 mėnesius.

(BNS nuotr.)

Vilniaus „Ryto“ rikiuotės iškrito dar vienas krepšininkas – peties traumą FIBA Čempionų lygos rungtynėse prieš Trabzono „Trabzonspor“ patyręs Ignas Urbonas be krepšinio praleis apie 4 mėnesius.

REKLAMA
0

18-mečiui „Ryto“ krepšininkui prireiks operacijos – ji bus atlikta kitą savaitę.

I.Urbonas susižeidė spalio 28 d. rungtynėse Vilniuje. Susitikimą su „Trabzonspor“ startiniame „Ryto“ penkete pradėjęs talentas pirmajame kėlinyje per 7 minutes pasižymėjo 6 taškais ir 4 atkovotais kamuoliais, o su 9 naudingumo balais vedė sostinės klubą į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuostabų jo pasirodymą sustabdė trauma – pirmojo ketvirčio pabaigoje prasižengdamas prieš Turkijos klubo gynėją Isaiah Canaaną, I. Urbonas susiėmė už peties ir skausmo perkreiptu veidu nuėjo į rūbinę. Vėliau jis grįžo ant Vilniaus klubo atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau ant parketo nebežengė.

REKLAMA
REKLAMA

Šį sezoną uteniškis per ketverias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) vidutiniškai žaisdavo po 7 minutes – per jas fiksavo 1,8 taško, 1,3 atkovoto kamuolio ir 1,5 naudingumo balų vidurkius. Trejas rungtynes FIBA Čempionų lygoje šį sezoną sužaidęs I. Urbonas vidutiniškai ant parketo praleisdavo po 5 minutes, per kurias pelnydavo po 3 taškus, atkovodavo 1,7 kamuolio ir kaupdavo 4 naudingumo balus.

„Rytas“ primena, kad peties traumas gydosi dar du ekipos krepšininkai – rungtynėse Utenoje prieš vietos „Juventus“ susižeidęs Martynas Paliukėnas be krepšinio praleis apie pusę metų, o Matas Jogėla į aikštelę turėtų grįžti artimiausiu metu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rytas (FIBA nuotr.)
„Civinity“ investuoja į „Rytą“ – atliko pirmąjį įnašą
P.Malašauskas ėmėsi stabiliai guldyti favoritus (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
Malašauskas: apie „Gargždų“ pergales prieš LKL grandus ir lyderio potencialą
T.Januševičius buvo tarp pergalės kalvių
Palangos krepšininkai namuose įveikė Vilkaviškio komandą
Kova ilgą laiką vyko lygiai
„Rytas“ sunkiai laimėjo Tauragėje (1)

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų