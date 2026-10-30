„Ryto“ krepšininkui Ignui Urbonui kitą savaitę atliks peties operaciją, jis nežais apie 4 mėnesius

18-mečiui „Ryto“ krepšininkui prireiks operacijos – ji bus atlikta kitą savaitę.
I.Urbonas susižeidė spalio 28 d. rungtynėse Vilniuje. Susitikimą su „Trabzonspor“ startiniame „Ryto“ penkete pradėjęs talentas pirmajame kėlinyje per 7 minutes pasižymėjo 6 taškais ir 4 atkovotais kamuoliais, o su 9 naudingumo balais vedė sostinės klubą į priekį.
Nuostabų jo pasirodymą sustabdė trauma – pirmojo ketvirčio pabaigoje prasižengdamas prieš Turkijos klubo gynėją Isaiah Canaaną, I. Urbonas susiėmė už peties ir skausmo perkreiptu veidu nuėjo į rūbinę. Vėliau jis grįžo ant Vilniaus klubo atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau ant parketo nebežengė.
Šį sezoną uteniškis per ketverias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) vidutiniškai žaisdavo po 7 minutes – per jas fiksavo 1,8 taško, 1,3 atkovoto kamuolio ir 1,5 naudingumo balų vidurkius. Trejas rungtynes FIBA Čempionų lygoje šį sezoną sužaidęs I. Urbonas vidutiniškai ant parketo praleisdavo po 5 minutes, per kurias pelnydavo po 3 taškus, atkovodavo 1,7 kamuolio ir kaupdavo 4 naudingumo balus.
„Rytas“ primena, kad peties traumas gydosi dar du ekipos krepšininkai – rungtynėse Utenoje prieš vietos „Juventus“ susižeidęs Martynas Paliukėnas be krepšinio praleis apie pusę metų, o Matas Jogėla į aikštelę turėtų grįžti artimiausiu metu.
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