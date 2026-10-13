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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis pasiuntė žinią Trumpui

2026-10-13 13:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-13 13:22
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Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgių Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgių Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai.

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Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgių Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Tačiau Rusija nepaklausė JAV prezidento. Per šį laikotarpį rusai atakavo tiek mūsų energetikos objektus, tiek kritinę infrastruktūrą ir pasiuntė visiškai aiškius signalus, kad neketina susilaikyti nuo smūgių Ukrainai“, – teigė V. Zelenskis.

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Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų.

„Mūsų pozicija nesikeičia: Ukraina yra pasirengusi imtis abipusių deeskalacijos veiksmų, tačiau būtinas veiksmingas spaudimas Rusijai, kad įtampa iš tiesų mažėtų. Karai baigiasi tada, kai agresorius supranta nebeturintis galimybių jų vilkinti“, – pažymėjo prezidentas.

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V. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką.

„Tačiau tiesioginė ar netiesioginė parama Rusijai, pagalbos Ukrainai stabdymas ir apsaugos nuo balistinių raketų atakų apsunkinimas tikrai nepadės pasiekti taikos“, – pabrėžė jis.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpas paskelbė apie paliaubas

Kaip skelbta anksčiau, JAV prezidentas Donaldas Trumpas spalio 11 dieną pareiškė, kad nuo sekmadienio Rusijos ir Ukrainos kare esą įsigalioja energetikos paliaubos.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis tuomet pareiškė nežinojęs apie tokį susitarimą, tačiau patvirtino, kad Ukraina yra pasirengusi laikytis paliaubų, jeigu Rusija taip pat nutrauks atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

V. Zelenskis taip pat pranešė, kad po JAV prezidento pareiškimo Ukrainos ginkluotosios pajėgos gavo atitinkamus įsakymus.

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