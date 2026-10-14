Pradedama elektros perdavimo linijos tarp Elektrėnų ir Jonavos rekonstrukcija

Kaip trečiadienį pranešė bendrovė, spalio 12 d. su viešąjį pirkimą laimėjusia įmone „Tetas“ pasirašyta projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis, kurios vertė siekia daugiau nei 855 tūkst. eurų (be PVM).
Rekonstrukcijos projekto metu linija, jungianti Elektrėnų kompleksą ir Jonavos transformatorių pastotę, bus demontuojama, statomos naujos atramos ir tiesiami nauji laidai. Linijos atkarpa Kulvos ir Šveicarijos seniūnijose bus perkeliama į naują teritoriją, taip sutrumpinant bendrą linijos ilgį 7 kilometrais.
„Šis projektas yra svarbi „Litgrid“ tarpsisteminių jungčių programos dalis, prisidėsianti prie elektros srautų perdavimo iš Lietuvos elektrinės, per Jonavą, į Šiaurės Lietuvą ir Latviją. Be to, oro linijos atnaujinimas užtikrins elektros energijos perdavimo patikimumą Vidurio Lietuvoje bei sumažins oro linijos eksploatacines sąnaudas“, – pranešime teigia „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovas Karolis Sabaliauskas.
Nurodoma, kad 330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos elektrinė–Jonava ilgis po rekonstrukcijos sieks 62 kilometrus. Rekonstruojama linija kerta Elektrėnų, Kaišiadorių ir Jonavos rajonų savivaldybes.
Planuojama, kad projektavimo darbai bus atlikti per 13 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, tuomet bus įsigyjami linijos rekonstravimo rangos darbai.
Linijos rekonstrukciją planuojama baigti 2030 metais.