Seime skinasi kelią įpareigojimas ESO: turėtų mokėti kompensacijas už virš 24 val. elektros sutrikimus

Komitetas tokioms Energetikos įstatymo pataisoms, kurias parengė socialdemokratas Tomas Martinaitis, trečiadienį pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų.
Be to, siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus.
Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 val., o nuo kitų metų įsigaliotų 48 val. terminas.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Paskutiniams elektra buvo vėl tiekiama po trijų savaičių.