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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seime skinasi kelią įpareigojimas ESO: turėtų mokėti kompensacijas už virš 24 val. elektros sutrikimus

2026-10-14 15:31 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 15:31
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Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas.  

ESO - Energijos skirstymo operatorius. Josvydas Elinskas / ELTA

Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas.  

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Komitetas tokioms Energetikos įstatymo pataisoms, kurias parengė socialdemokratas Tomas Martinaitis, trečiadienį pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų.  

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Be to, siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką.

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Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus.  

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Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 val., o nuo kitų metų įsigaliotų 48 val. terminas.

BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Paskutiniams elektra buvo vėl tiekiama po trijų savaičių.  

indeliai.lt

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