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Žemės ūkio ministro sprendimas įsiutino Lietuvos ūkininkus: „Kodėl mus taip ignoruoja, bando pažeminti, sunaikinti?“

2026-10-20 06:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 06:20
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Dalis ūkininkų lieja tulžį ant žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos dėl 20 mln. eurų kompensacijų, kurias jau kitą mėnesį pradės dalinti už pabrangusias trąšas ir degalus. Žemės ūkio rūmų atstovaujami žemdirbiai kaltina ministrą, kad šis kone visą paramą išdalins stambiems grūdų augintojams ir pienininkams.

Dalis ūkininkų lieja tulžį ant žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos dėl 20 mln. eurų kompensacijų, kurias jau kitą mėnesį pradės dalinti už pabrangusias trąšas ir degalus. Žemės ūkio rūmų atstovaujami žemdirbiai kaltina ministrą, kad šis kone visą paramą išdalins stambiems grūdų augintojams ir pienininkams.

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Tačiau ministras tokius kaltinimus vadina politikavimu ir kompensacijų skyrimo tvarkos keisti nesirengia.

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Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

Vilniaus rajone daržoves, uogas ir vaisius 7 hektaruose auginantis Vytenis Grigas, paskaičiavęs, kad už šiemet pabrangusius degalus ir trąšas gaus vos pusšimčio eurų kompensaciją, neištvėrė ir atvyko į Vilnių. Su kitais Žemės ūkio rūmų atstovais vyras skaičiuoja, kad pažadėjusi 20 mln. eurų padalinti  smulkiems ir vidutiniams ūkininkams, iš tiesų Žemės ūkio ministerija parems stambius.   

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„Per juridinius asmenis išdalina hektarus kitiems, žmonės, ūkininkai turi tūkstančius hektarų, jie gaus maksimalius 4 tūkst. eurų, o turintys 5 ha, gaus 50 eurų“, – sakė ūkininkas Vytenis Grigas.

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(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ūkininkų protestas prie Vyriausybės

Lietuvoje vidutinė ūkininkų valdoma žemė, anot Grigo, sudaro apie 30 hektarų, tad ministras K. Mažeika, anot jo, esą turėjo įvesti būtent tokį kriterijų kompensacijai gauti, o ne dešimteriopai didesnį – 300 ha.   

„Čia akivaizdžiai ne demokratiniai principai, klausiame, kodėl mus taip ignoruoja, bando pažeminti, sunaikinti?“ – klausė V. Grigas.

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Tačiau žemės ūkio ministerijos vadovai kompensacijų už pabrangusias trąšas ir degalus skyrimo tvarką vadina sąžininga ir keisti nesirengia.   

„Neproteguoju, neignoruoju, turėjome susitikimus su visais, bet yra noras visiems kuo dažniau būti arčiau ministro, gal kažkada įtakodavo sprendimus, kurie dabar save mato lyg paraštėse. Su visais kalbame ir bendraujame“, – aiškino žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.

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„Natūralu, kad ne visi patenkinti, niekada visi nebus patenkinti. Galime priimti sprendimą, po 1 eurą gausis parama, ar bus tinkamas kompensavimas?“ – kalbėjo žemės ūkio viceministrė Ligita Agota Valalytė.

Kaltina ministrą korupcija

Visgi ir daugiau žemdirbių atstovų iš Žemės ūkio rūmų piktinasi ministro nustatytais kompensacijų kriterijais, pagal kuriuos už pabrangusias trąšas ir degalus, anot jų, didžiausią 20 mln. eurų paramos dalį susižers stambūs grūdų ir melžiamų karvių augintojai.   

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„Yra korupciniai susitarimai, kai vieni sektoriai gali praeiti pas ministrą ir už durų susitarti, o kiti sektoriai, nors ir garsiai kalbantys, lieka už durų“, – tikino Šeimos ūkininkų sąjungos vadovas Arūnas Svitojus.

„Geriausia būtų skirstyti pagal gazolio kiekį. Visi sektoriai patyrė dideles sąnaudas, nes trąšos ir kuras pabrango“, – minėjo Žemės ūkio rūmų pirmininkė Algimanta Pabedinskienė.   

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„Pasakoma, kad visi supranta, kad javų ir pieninių galvijų sektoriai blogoje padėtyje, ir viskas, užčiaupiamos burnos kitiems“, – pridūrė kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas.

20 mln. eurų kompensacijų dalybas neskaidriomis vadinantys Žemės ūkio rūmų atstovai baiminasi, kad tai tik pradžia, ir nerimauja, kad panašus scenarijus nepasikartotų kitąmet, kai K. Mažeikos vadovaujama ministerija pradės skirstyti dar didesnius pinigus – šimtus milijonų eurų iš naujos europinės finansinės perspektyvos biudžeto.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

indeliai.lt

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