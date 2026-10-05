Žiniasklaida: neskelbtame susitikime Mažeikos kabinete bandyta spręsti ūkininko sankcijų klausimą

LRT Tyrimų skyriaus žiniomis, dar prieš neskelbtą susitikimą F. Dirginčius sulaukė LŽŪT pirmininko skambučio, kurio metu jis buvo raginamas peržiūrėti NMA ūkininkui pritaikytą 140 tūkst. eurų sankciją ir panaikinti viso jo turto areštą.
NMA vadovui atsisakius tą padaryti, po keleto dienų jis atvyko į susitikimą Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM), kuriame dalyvavo K. Mažeika, J. Vilionis ir publikacijoje minimas ūkininkas. Jame LŽŪT pirmininkas ir toliau reikalavo išspręsti ūkininko problemą.
Nors susitikimas ministro kabinete nebuvo įtrauktas į viešą jo darbotvarkę, ŽŪM nieko netinkamo dėl to neįžvelgė. Ministerija aiškino, kad susitikime nedalyvavo registruotas lobistas, todėl jo viešinti darbotvarkėje esą nebuvo būtina.
K. Mažeika LRT teigė, kad susitikimas įvyko spontaniškai, be to, jo teigimu, jokio poveikio NMA vadovui nebuvo daroma.
„Viskas įvyko ekspromtu. Žmonės buvo šalia – ar teisme, ar kur kitur. Tai nepriimti, kai kartu yra mums pavaldžios bendrovės „Lietuvos veislininkystė“ vadovas? Užeiti ir išdėstyti situaciją, kad nereikėtų važiuoti į ūkį, neplanuoti kažkur atskiro vizito. Manau, kad čia nėra jokio, kaip sakau, poveikio ar ko. Tiesiog išklausiau situaciją. Tai, ką pasakė, turėtų įvertinti specialistai“, – LRT Tyrimų skyriui sakė K. Mažeika.
Kaip skelbė ELTA, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai rugsėjo pabaigoje atliko kratas NMA.
Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams.
Įtariamojo statusas tyrime suteiktas direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui ir keliems kitiems NMA darbuotojams, direktoriui suteiktas procesinis liudytojo statusas.
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