Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žiniasklaida: neskelbtame susitikime Mažeikos kabinete bandyta spręsti ūkininko sankcijų klausimą

2026-10-05 07:40 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-05 07:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete rugsėjį įvyko neskelbtas susitikimas, kuriame dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovas Fortūnatas Dirginčius, Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) pirmininkas Jonas Vilionis ir ūkininkas, kuriam NMA buvo pritaikiusi sankcijas, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

Kęstutis Mažeika (nuotr. Dainiaus Labučio)

Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos kabinete rugsėjį įvyko neskelbtas susitikimas, kuriame dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovas Fortūnatas Dirginčius, Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) pirmininkas Jonas Vilionis ir ūkininkas, kuriam NMA buvo pritaikiusi sankcijas, skelbia LRT Tyrimų skyrius.

REKLAMA
3

LRT Tyrimų skyriaus žiniomis, dar prieš neskelbtą susitikimą F. Dirginčius sulaukė LŽŪT pirmininko skambučio, kurio metu jis buvo raginamas peržiūrėti NMA ūkininkui pritaikytą 140 tūkst. eurų sankciją ir panaikinti viso jo turto areštą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NMA vadovui atsisakius tą padaryti, po keleto dienų jis atvyko į susitikimą Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM), kuriame dalyvavo K. Mažeika, J. Vilionis ir publikacijoje minimas ūkininkas. Jame LŽŪT pirmininkas ir toliau reikalavo išspręsti ūkininko problemą.

REKLAMA
REKLAMA

Nors susitikimas ministro kabinete nebuvo įtrauktas į viešą jo darbotvarkę, ŽŪM nieko netinkamo dėl to neįžvelgė. Ministerija aiškino, kad susitikime nedalyvavo registruotas lobistas, todėl jo viešinti darbotvarkėje esą nebuvo būtina.

REKLAMA

K. Mažeika LRT teigė, kad susitikimas įvyko spontaniškai, be to, jo teigimu, jokio poveikio NMA vadovui nebuvo daroma.

„Viskas įvyko ekspromtu. Žmonės buvo šalia – ar teisme, ar kur kitur. Tai nepriimti, kai kartu yra mums pavaldžios bendrovės „Lietuvos veislininkystė“ vadovas? Užeiti ir išdėstyti situaciją, kad nereikėtų važiuoti į ūkį, neplanuoti kažkur atskiro vizito. Manau, kad čia nėra jokio, kaip sakau, poveikio ar ko. Tiesiog išklausiau situaciją. Tai, ką pasakė, turėtų įvertinti specialistai“, – LRT Tyrimų skyriui sakė K. Mažeika.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbė ELTA, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai rugsėjo pabaigoje atliko kratas NMA. 

Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip padaryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) finansiniams interesams.

Įtariamojo statusas tyrime suteiktas direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui ir keliems kitiems NMA darbuotojams, direktoriui suteiktas procesinis liudytojo statusas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
šaip,įdomu
šaip,įdomu
2026-10-05 08:14
kas ten žino,sakė-nesakė išgelbėti nuo sankcijų lobistą,bet kad tas Mažeikuitis keistas,tai pamenu,kiek buvo straipsnių,ką jis su artimaisiais,giminėm išdarinėjo,kaip išsipyko,atiminėjo žemę,turtus ir t.t. Būtų įdomu tęsinio sulaukt.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų