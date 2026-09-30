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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Tegul jie bijo“: Rusija imasi Europos verslo teroro, skelbiama „Reuters“

2026-09-30 10:37 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-30 10:37
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Rusijos valdininkai nusitaikė į Europos bendroves, vykdydami naujausią kampaniją, kuria siekiama atimti iš užsienio savininkų teisę valdyti savo turtą Rusijoje. Apie tai agentūrai „Reuters“ pranešė šaltiniai vyriausybėje ir bendrovėse. Kremlius savo ruožtu kaltina Europos Sąjungą prisidedant prie karo Ukrainoje.

Vladimiras Putinas (tv3.lt redagavimas) EPA
GALERIJA (14)

Rusijos valdininkai nusitaikė į Europos bendroves, vykdydami naujausią kampaniją, kuria siekiama atimti iš užsienio savininkų teisę valdyti savo turtą Rusijoje. Apie tai agentūrai „Reuters“ pranešė šaltiniai vyriausybėje ir bendrovėse. Kremlius savo ruožtu kaltina Europos Sąjungą prisidedant prie karo Ukrainoje.

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Naujienų agentūra priminė, kad šį mėnesį Rusija „perdavė į laikinąjį valdymą“ – realiai tai tiesiog kitas nacionalizavimo pavadinimas – Šveicarijos maisto gigantės „Nestle“, Vokietijos didmeninės prekybos operatorės „Metro AG“ ir Prancūzijos mažmeninės prekybos tinklo „Auchan“ turtą.

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„Atėjo laikas asimetriškoms priemonėms. Tegul jie pagalvoja, kokių priemonių imasi ir kokias sankcijas įveda“, – „Reuters“ sakė aukšto rango šaltinis vyriausybėje, tiesiogiai susipažinęs su šiomis priemonėmis.

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Kai pašnekovo paklausė, kurios bendrovės gali tapti kitais tikslais ir ar Italijos banko „UniCredit“ bei Austrijos skolintojo „Raiffeisen“ padaliniai Rusijoje gali būti perduoti į laikinąjį valdymą, jis atsakė: „Tegul jie bijo.“

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas (Stop kadrai iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)

Maskvos spaudimas užsienio verslui ir Europos Sąjungos reakcija

Savo ruožtu šaltinis iš Rusijos korporatyvinio sektoriaus, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, apkaltino Europos bendroves tyčiniu jų padalinių Rusijoje plėtros stabdymu, o tai esą daro žalą Rusijos Federacijos ekonomikai.

Šaltinių teigimu, aukštas Europos bendrovės, priklausančios vis mažėjančiai Rusijoje dirbančių užsienio įmonių bendruomenei, vadovas agentūrai „Reuters“ teigė, kad Europos bendrovės tikisi, jog status quo išliks ir artimiausioje ateityje.

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Taip pat Kremliuje pareikšta, kad šiuos sprendimus lėmė „didėjantis šių nedraugiškų šalių įsitraukimo lygis į tiesioginius karo veiksmus“ prieš Rusiją, tačiau tikino, kad šios priemonės yra „grįžtamos“.

„Šiuo metu nematome jokių pagrindų situacijos keitimuisi. Negirdime jokių sveiko proto balsų, raginančių užmegzti dialogą ar dėti pastangas situacijai ištaisyti“, – žurnalistams pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Tuo pat metu ES pažymima, jog Rusija kalta tuo, kad karas nesustoja, pabrėždama, jog Maskva nerodo nuoširdaus noro dalyvauti taikos derybose, todėl sąjunga praėjusią savaitę atnaujino sankcijas daugiau nei 3 000 asmenų ir organizacijų.

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