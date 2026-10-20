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TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Turite tokį automobilį? Štai kas gresia: „Su tokiais pažeidimais nėra taikstomasi“

2026-10-20 05:50 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 Žinios / aut.
2026-10-20 05:50
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Nebevažiuojantys, apdaužyti, nuleistomis padangomis – tokių automobilių kasmet suskaičiuojami šimtai. Seni automobiliai, virtę metalo laužu, riogso gatvėse ar kiemuose, užima parkavimo vietas, kurių mieste ir taip trūksta. Kaunas kasmet priverčia šimtus vairuotojų susitvarkyti savo nusenusį turtą arba nutempia griuvenas. Tačiau ar dėl to problema mažėja? 

Nebevažiuojantys, apdaužyti, nuleistomis padangomis – tokių automobilių kasmet suskaičiuojami šimtai. Seni automobiliai, virtę metalo laužu, riogso gatvėse ar kiemuose, užima parkavimo vietas, kurių mieste ir taip trūksta. Kaunas kasmet priverčia šimtus vairuotojų susitvarkyti savo nusenusį turtą arba nutempia griuvenas. Tačiau ar dėl to problema mažėja? 

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Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže. 

Nuleistomis padangomis, be registracijos numerių – „Volkswagen Passat“ jau kurį laiką riogso viename iš Kauno Pramonės prospekto kiemų. Surasti savininko nepavyko, tad lemtingas rytas – automobilis išvežamas. 

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Jis keliauja į saugojimo aikštelę, kur jau stovi kelios dešimtys jo likimo brolių – apleistų, prigrūstų šiukšlių, ir net samanomis apžėlusių automobilių. Deja, didžioji dalis jų čia užsibūna, kol galų gale atsiduria metalo lauže. 

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„Vidutiniškai per metus nutempiama nuo 15 iki 20 automobilių“, – skaičiuoja Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis. 

Už nenutemptą seną automobilį gresia bauda

Tokių kraštutinių priemonių Kauno savivaldybė imasi nuėjusi ilgą kelią, mat kasmet gatvėse ir kiemuose užfiksuojama per 700 apleistų mašinų, o štai Vilniuje tokių atvejų kone 3 kartus daugiau – iki 2000. Dažnai savininkai, išgirdę specialistų raginimus ir gresiančias baudas, patys nutempia savo senus griozdus, deja, kartais pašalinimo procesas užtrunka. 

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seni automobiliai

„Jei žmogus sureaguoja, užtenka ir kelių dienų, jei visai nereaguoja į įspėjimus ir reikalavimus pašalinti – užtrunka iki kelių mėnesių. <...> Yra siekiama nustatyti savininką, mažiausiomis sąnaudomis skirti nuobaudas, įpareigojama pašalinti, tik kai visos priemonės neveikia – tik tada taikoma priverstinė nuvežimo procedūra“, – atskleidė Gintaras Gatulis. 

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Kai kurių savininkų negąsdina net baudos. 

„Jei pažeidimas padarytas pakartotinai, tai bauda nuo 140 iki 300 eurų“, – sako Gintaras. 

Štai kaunietė Indra dalijasi skaudžia istorija – mirus kaimynui senoliui, jo automobilis taip ir liko stovėti kieme. 

„Automobilis lavonas, aš galvoju, kieme, mano atveju, senuko neįgalaus, kuris numirė savo bute, automobilis. <...> Sūnus susirinko daiktus, ką reikėjo, o automobilį savo mirusio tėvo paliko supūti, ant lietaus surūdyti“, – svarsto Indra. 

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Žmonės nebeturi, kur statytis automobilių 

Pasak gyventojų, tokios griuvenos – bado akis ir užima parkavimo vietas, kurių daugiabučių kiemuose ir taip trūksta. 

„Pilni kiemai, baisiai, nuleisti ratai, stovi metus, du, tris.“ 

„Netvarkingi techniškai jie, ir kyla klausimas, kodėl jie turi užimti kitiems auto vietą.“ 

„Situacijos individualios, aplinkybių nežinai, dėl ko jis ten ją pastatęs, gal tikisi važiuoti, gal tikisi tvarkyti.“ 

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„Apleista, padangos nuleistos, labiau senesni modeliai stovi. <...> Vietos trūkumas ir aplinka negraži, kai jis stovi.“ 

Ir ne tik aplinka negraži, tai kelia ir kitų problemų, vasarą sunku išvalyti gatves, o žiemą jie virsta tiesiog sniego kalnais, trukdo eismui. 

„Trukdo remonto darbams, tam tikru metu gali trukdyti eismo saugumui, ypač žiemos metu, ir trukdo kasdieniam higienos reikalams, tai gatvių šlavimui, jei nustatytu metu toje vietoje draudžiamas parkavimas“, – sako Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis. 

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Specialistai nuolat kovoja su tokiais pažeidėjais. 

„Kaip ir eilinį miesto šiukšlintoją, numetė šiukšlę – toks pats pažeidimas, paliko transporto priemonę – lygiai taip pat teršiamas miestas ir su tokiais pažeidimais nėra taikstomasi“, – lygina Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas. 

Dažniausiai apie tokius likimo valiai paliktus automobilius savivaldybių specialistams praneša gyventojai. 

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.

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