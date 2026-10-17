Kone 360 laipsnių apsisukęs mini automobilis gąsdino gyventojus: „Lėčiau važiuoja, bet į stotelę užtenka įvaryti“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Neeilinis vaizdas Kaune – į stotelę įlėkė ryškiai geltonas mažas automobilis. Aiškėja, kaip viskas įvyko – lyjant lietui, Pilies žiedu važiuojantį mini automobilį staiga sumėtė. Šis apsisuko kone 360 laipsnių kampu ir atbulomis įlekė tiesiai į viešojo transporto stotelę.
Automobilis sustojo pačiame stotelės viduryje, atsitrenkęs į suolelį. Jis atsidūrė visai šalia ant suolelio sėdėjusio žmogaus. Laimė, žmogaus nekliudė, kitaip pasekmės galėjo būti itin skaudžios. Gerai, kad ir žmonių tuo metu buvo mažai, mat įprastai čia laukiančių keleivių – gausybė. Tikėtina, kad automobilis ir stotelės nenuniokoja. Policija apie šį įvykį sako jokio pranešimo negavusi.
Žmonės pašiepia, kad BMW vairuotojai jau turi konkurentą:
„Kaip BMW'istai lakstydavo, dabar jis, ar ne? Ta mažylė, ką, privalumą turi, kad ji lėčiau važiuoja, bet į stotelę užtenka įvaryti.“
„Reikėtų teises laikytis, mokytis vairuoti ir gal mažiau tokių atvejų bus.“
Kalta čia esą patirties stoka, o esant slidžiai kelio dangai vairuoti reikia atsargiau. Nors tokie automobiliai išvysto nedidelį, iki 45 km/val., greitį, juos gali vairuoti itin jauni moksleiviai nuo 15 metų. Užtenka AM kategorijos vairuotojo pažymėjimo, teorinių žinių patikrinimo, o vairavimo egzamino laikyti nereikia.
Tačiau artimiausiu metu situacija keisis – bus vėlinamas amžius, nuo kurio galima vairuoti tokius automobilius – tai bus leidžiama nuo 16 metų. Vien teorinių žinių patikrinimo nebeužteks – teks laikyti ir vairavimo egzaminą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.