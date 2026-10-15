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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Incidentas Šakių rajone: nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo 25,6 tonos amonio salietros

2026-10-15 09:57 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Gytis Pankūnas
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 09:57
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Šakių rajone trečiadienio nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo transporto priemonės vežtas krovinys – 25,6 tonos amonio salietros, pranešė ugniagesiai.

Incidentas Šakių rajone: nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo 25,6 tonos amonio salietross (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Šakių rajone trečiadienio nuo kelio nulėkus vilkikui, į pievą išbyrėjo transporto priemonės vežtas krovinys – 25,6 tonos amonio salietros, pranešė ugniagesiai.

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Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 13.19 val. pranešta, kad Šakių rajone, Kidulių seniūnijoje, Kriaušaičių kaime, vilkikas „Volvo“ nuvažiavo nuo kelio. Nurodyta, jog per avariją išsiliejo kuras, į pievą išbėgo amonio trąšos (vilkiko vežtas krovinys). 

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Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, vilkikas buvo nuvažiavęs į šalikelę ir apvirtęs ant šono. Iš vilkiko bako į javų lauką išbėgo dyzelinis kuras, išbyrėjo krovinys – 25,6 tonos amonio salietros. Vairuotojas nenukentėjo. 

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Sustabdžius kuro tekėjimą iš bako, buvo apkastas plotas naftos produktams sulaikyti, atjungtas vilkiko akumuliatorius. 

Atvykę kelių priežiūros darbuotojai surinko teršalus (išsiurbta apie 1 tona dyzelino). 

Vietinis ūkininkas traktoriumi padėjo išbyrėjusį krovinį perkrauti į kitą įmonės vilkiką. 

Išvežtas sunkvežimis ir jo priekaba, ugniagesiai nuvalė kelio dangą.

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