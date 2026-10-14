To nepadarius vairuotojams grės ir 2 tūkst. eurų bauda – spalį reikia būti itin budriems: „Būna per tūkstantį susidūrimų“

Policija skaičiuoja, kad tokių skaudžių susidūrimų kasmet vis daugėja, nes šalyje kasmet daugėja įvairių žvėrių. Vien pernai užfiksuota daugiau kaip 7 tūkstančiai automobilių susidūrimų su laukiniais gyvūnais, kai šiemet iki rugsėjo – jau 5 tūkstančiai. Kiekvieną dieną laukiniai gyvūnai apgadina automobilį vidutiniškai dviem dešimtims vairuotojų.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Partrenkė briedį, nežino, ar kas kompensuos žalą
Tai – vaizdai iš Vilniaus rajono. Sumaitotas „Volkswagen“ automobilio priekis, išdužę stiklai, iššovusios oro pagalvės.
Šalia – po smūgio šalikelėje gulintis briedis. Tokie antradienio ryto avarijos padariniai Senajame Ukmergės kelyje, Užubalių kaime. Antradienį, apie septintą valandą ryto, į kelią netikėtai iššoko dvejų metų briedžio patinėlis.
Pirmiausia į jį rėžėsi moters vairuojama „Škoda“, o nuo smūgio į orą išsviestas milžiniškas gyvūnas trenkėsi į priešpriešiais važiavusį „Volkswagen“. Apie įvykį prabilo ir šio automobilio vairuotojas.
„Iš žiedo pusės važiavau link Molėtų plento ir mašina, kuri važiavo iš kitos pusės, pakėlė briedį, numušė ir briedis skrido man į mašiną. Nespėjau sureaguot. Šokas. Abu „airbag’ai“ iššovė, išsigandau, paskui briedis, žiūriu, už kiek, už 30 metrų stovi“, – pasakojo vairuotojas Justinas.
Justinas pasakoja, jog po smūgio negyvas briedis dar maždaug valandą gulėjo šalikelėje. Tačiau vaikinas iki šiol bando aiškintis, kas atlygins patirtus nuostolius.
„Policija pasakė važiuot, nes nei jinai, nei aš neturim Kasko – aš turiu tik civilinį draudimą, ji irgi, tai jai pasakė važiuot, o aš dvi valandas bandau aiškintis, ką daryti. Aš jau tą mašiną, matau, kad nebeverta bus tvarkyti“, – tikino „Volkswagen“ vairuotojas Justinas.
Spalį ypač suaktyvėja žvėrių migracija
Techninės pagalbos kelyje Justinas laukė pusantros valandos. Galiausiai ji atvyksta ir išgabena smarkiai apgadintą automobilį.
„Tikėtina, kad briedis blaškėsi tarp automagsitralės Vilnius–Panevėžys, yra užtverta tvora, tada yra Klevinės gyvenvietė, anksčiau čia buvo laukai, pievos ir natūralios gyvūnų buveinės. Jis tikrai migravo į jam saugią vietą, buvo strese ir kirto kelią“, – sakė medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius Laimonas Daukša.
Medžiotojai aiškina, jog pasibaigus rujai, žvėrys aktyviau migruoja ieškodami maisto ir ruošiasi žiemai.
„Ateina ankstesnė sutema ir vėliau brėkšta, ypač lietus, rūkas sunkina matymo sąlygas ir vien per spalį, jei pažiūrėjus kelerių metų statistiką, būna per tūkstantį susidūrimų“, – pasakojo medžiotojų ir žvejų draugijos direktorius L. Daukša.
Ką daryti partrenkus laukinį gyvūną?
Policijos statistika rodo, kad susidūrimų su laukiniais gyvūnais keliuose sparčiai daugėja. Jei 2017-aisiais užfiksuota beveik 2,5 tūkstančio tokių eismo įvykių, pernai jų skaičius jau viršijo 7,5 tūkstančio. Mat šalyje gyvūnų skaičius nuolat auga.
O iki šių metų rugsėjo policija registravo daugiau kaip 5 tūkstančius susidūrimų – vidutiniškai kiekvieną dieną kyla po 20 autovykių, susijusių su gyvūnais.
Pareigūnai primena, kad partrenkus laukinį gyvūną būtina apie tai pranešti numeriu 112, mat už pasišalinimą iš įvykio vietos gresia baudos nuo 600 iki 2 tūkst. eurų. Vairuotojas taip pat gali netekti teisės vairuoti iki 3 metų.
„Jei gyvūnas nubėgo arba yra nugaišęs, vairuotojui laukti net nereikia – iš esmės jis gali važiuoti toliau, o tuo gyvūnu pasirūpins atsakingos institucijos“, – aiškino Lietuvos policijos atstovas Ramūnas Matonis.
O partrenktais laukiniais gyvūnais rūpinasi gyvūnų globos specialistai arba medžiotojai. Nugaišusius išgabena, o sužeistus perduoda Laukinių gyvūnų globos centrui.
„Laukinių gyvūnų per šių metų devynis mėnesius mes gatvėse radome 520. Iš jų buvo trys briedžiai ir 163 stirnos“, – pasakojo Vilniaus gyvūnų globos namų vadovė Agnė Žėbienė.
Ar draudimas kompensuoja nuostolius po susidūrimo su laukiniu gyvūnu?
O štai draudikai vien per pirmąjį šių metų pusmetį užregistravo daugiau kaip 1300 žalų dėl šių avarijų.
„Spalio mėnesį lyginant su rugsėju augimas yra virš 40 procentų. Šiais metais fiksuota didžiausia žala, kurią patyrė dėl gyvūno vairuotojas, siekė 25 tūkst. eurų“, – sakė „Lietuvos draudimo“ atstovas Saulius Abraškevičius.
Tačiau vien privalomojo civilinės atsakomybės draudimo nepakanka. Neturint Kasko draudimo, nuostolių už susidūrimo su laukiniu gyvūnu metu apgadintą automobilį niekas nekompensuos.
„Ten yra įtraukta apsauga nuo laukinių gyvūnų – turint privalomąjį civilinės apsaugos draudimą tokių naudų nėra“, – patikino „Lietuvos draudimo“ atstovas S. Abraškevičius.
Specialistai ragina miškingose vietovėse neprarasti budrumo, paisyti įspėjamųjų ženklų ir sumažinti greitį.
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