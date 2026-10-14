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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubinga BMW avarija Vilniuje – žuvo 2 geriausi draugai

Archyvinis straipsnis
2026-10-14 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Audrius Bareišis
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš kiek daugiau kaip 6 metus, 2020-ųjų rugsėjį, Vilniuje, S. Batoro gatvėje, įvyko kraupi avarija. Nevaldomu tapęs BMW automobilis remontuojamame kelio ruože nulėkė į mišką ir kelis kartus vertėsi.

Automobiliui įlėkus į mišką ir apsivertus žuvo du jaunuoliai (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (39)

Prieš kiek daugiau kaip 6 metus, 2020-ųjų rugsėjį, Vilniuje, S. Batoro gatvėje, įvyko kraupi avarija. Nevaldomu tapęs BMW automobilis remontuojamame kelio ruože nulėkė į mišką ir kelis kartus vertėsi.

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Automobiliu vyko trys jaunuoliai. Tik du iš jų segėjo saugos diržus. Vienas keleivis žuvo įvykio vietoje, o kitas patyrė sunkių sužalojimų, jo gyvybė užgeso ligoninėje. Sužalojimų išvengė tik automobilį vairavęs Darius K. (vardas pakeistas – aut. past.).

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Dėl tragiškos avarijos per kurią žuvo du žmonės vairuotojas atsidūrė teisiamųjų suole. Tačiau teismas jį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, nes kaltinamasis susitaikė su nukentėjusiaisiais pripažintais asmenimis.

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Baudžiamoji byla Dariaus K. atžvilgiu buvo nutraukta. Tiesa, iš jo 2 metų laikotarpiui atimtas vairuotojo pažymėjimas. Taip pat vairuotojas įpareigotas per 2 mėnesius sumokėti 1 tūkst. eurų į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

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Vyrui išaiškinta, kad jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali pakeisti ir šį sprendimą, atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės. Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

(39 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Per BMW avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai

Avarijos aplinkybės

Nustatyta, kad Darius K., vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl ko nutiko eismo įvykis per kurį žuvo žmonės.

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Tragiška avarija įvyko 2020 m. rugsėjo 11 d., apie 23.55 val., S. Batoro gatvėje. Su BMW važiuodamas miesto centro link, Darius K. neatsižvelgė į tai, kad kelio ruože buvo vykdomi kelio remonto darbai ir buvo nustatytas 20 km/val. maksimalus leistinas greitis.

Viršydamas maksimalų leistiną greitį vairuotojas nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio į dešinę pusę, kur atsitrenkė į kelio ženklą, krūmus ir apsivertė. Eismo įvykio metu žuvo automobilio „BMW330 XD“ keleivis.

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Taip pat buvo sužalotas kitas keleivis, kuris dėl patirtų sužalojimų mirė ligoninėje. Kaip jau minėta, pats vairuotojas rimtesnių sužalojimų išvengė.

Greitį viršijo 5 kartus

Teisiamojo posėdžio metu vairuotojas savo kaltę pripažino visiškai ir dėl įvykusios nelaimės nuoširdžiai gailėjosi. Jis pasakojo, kad įvykio dieną su draugais važiavo į miestą. Priekyje sėdėjo vienas draugas, o gale kitas.

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Darius K. nepamatė greitį ribojančių kelio ženklų. Staiga pradėjo nešioti mašiną ir po to jis jau nelabai ką atsimena, liko tik migloti prisiminimai. Vairuotojas teigė, kad važiavo apie 100-110 km/val. greičiu, buvo blaivus.

Kaltinamasis pabrėžė, kad dabar vairuotojo pažymėjimą turi jau 3 metus, o tada, kai nutiko įvykis turėjo virš 2 metų vairavimo stažą. Vairuotojas atkreipė dėmesį, kad įprastai toje gatvėje leistinas greitis yra 70 km/val.

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Jam tuo kelio ruožu yra tekę važiuoti ir anksčiau. Kaltinamasis teisme pakartojo, kad nematė to ženklo, jog leistinas greitis 20 km/val. Jis patvirtino, kad žuvę asmenys yra jam artimi žmonės. Vienas – jo kaimynas ir geriausias draugas, su kuriuo užaugo nuo mažens.

Su kitu žuvusiuoju jie buvo klasės draugai. Anot jo, visi trys gerai sutarė. Darius K. pridūrė, kad atlygino nukentėjusiesiems žalą. Žuvusiųjų tėvams jis sumokėjo po 5 tūkst. eurų.

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Vairuotojas prašė teismo priimti ir patvirtinti jo ir nukentėjusiųjų susitaikymo protokolus bei atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiaisiais ir baudžiamąją bylą nutraukti.

Liudytojo pasakojimas

Paaiškėjo, kad į miestą tą vakarą 5 pažįstami asmenys vyko dviem automobiliais. Priekyje važiavo dviese, o iš paskos sekė minėtas BMW automobilis.

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Priekyje važiavusio automobilio keleivis pasakojo, kad tą vakarą buvo susitikęs su 4 draugais. Jie pasikalbėjo ir išsiskyrė. Tarėsi visi vėliau važiuoti žaisti biliardą prie Minsko IKI prekybos centro.

Jie važiavo  atskirai. Darius K. ir du draugai išvažiavo tryse. Jis su dar vienu draugu važiavo priekyje.

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Važiavo S. Batoro gatve, buvo tamsu. Jis važiuodamas sėdėjo ant galinės automobilio sėdynės, kelio nestebėjo, žiūrėjo į mobilaus ryšio telefoną.

Kokiu greičiu važiavo nurodyti negalėjo, gal apie 70 km/val. Liudytojas nestebėjo kelio ženklų. Jis vienu momentu atsisuko pažiūrėti ar Darius K. važiuoja iš paskos.

Tuo metu kai atsisuko pažiūrėti pro automobilio galinį stiklą pamatė, kad iš paskos važiuojantis automobilis, kuris buvo atsilikęs gal už 50 metrų staigiai pasuko į dešinę.

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Liudytojas šį kelią žino, ir suprato, kad ten nėra jokio nuvažiavimo, o yra miškas. Tada jis pasakė draugui, kad šis sustotų ir važiuotų prie jų. Liudytojas suprato, kad kažkas atsitiko.

Jis nematė kaip automobilis vertėsi, matė tik kaip nuvažiavo nuo kelio. Jie sugrįžo pažiūrėti kas atsitiko. Pamatė ant kelio gulinčią automobilio BMW bagažinę. Tada ieškojo automobilio.

Rado automobilį BMW giliau miške. Darius K. jau buvo išlipęs. Vienas automobilyje buvęs žmogus sukrutėjo. Daugiau automobilyje žmonių nebuvo.

Tada jie ėjo ieškoti trečio vaikino. Grįždami rado gulintį draugą. Kažkas iš sustojusių žmonių pasakė, kad jis nebegyvas. Jie iškvietė policiją ir medikus.

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Marius
Marius
2026-10-14 20:48
Kąąąą 2020m. buvo atvarija, koks tikslas dabar rašyti?
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.
.
2026-10-14 20:54
Čia kokiu tikslu parašėte? Atsiprašau, bet galimai tik tam, kad žmonės neturėtų jokių šansų nusišypsoti, ramiai praleisti vakarą, pabendrauti su vaikais ar tėvais?! Karas, mokesčiai, eilės kompetencijom, pas daktarus, šaudo viduryje gatvės... Dieve brangus rašykit apie gėrį, grožį, gerą, gražią šeimą, studentų pasiekimus...
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