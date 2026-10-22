Prognozuoja pavojingą internetinio sukčiavimo bangą: viskas dėl 1 klaidos

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PHP programinės kalbos kūrėjai paskelbė, kad jų sistemoje yra dvi kritiškai pavojingos klaidos. Panika internete – ne iš piršto laužta. Klaida įvairiais skaičiavimais paveikė nuo 20 iki 30 mln. svetainių visame pasaulyje.
„PHP yra plačiai naudojama technologija. Mes kalbame apie 70 proc. pasaulio tinklalapių“, – pasakoja „Wizz Research“ programuotojas Tomeras Schartzas.
Specialistai aiškina, kad dėl šių klaidų programišiai gali pasisavinti žmonių asmeninius duomenis.
„Pasinaudoti šia klaida tinklalapyje iš esmės yra tas pats, kas įeiti pro namų duris ar vartus ir tuomet visa tų namų nuosavybė tampa prieinama“, – sako kibernetinio saugumo specialistas Ryanas Austinas.
Gali padaugėti programišių atakų
Pavojuje atsidūrė vartotojų asmens duomenys, slaptažodžiai, mokėjimo duomenys. Viešojo sektoriaus įstaigos visame pasaulyje skubiai išjungė oro uostų, ligoninių, universitetų, mokyklų dienynų platformas.
Kraštutinių saugumo priemonių įstaigos ėmėsi , kol tinklalapiuose buvo diegiami PHP kūrėjų skubiai išleisti atnaujinimai.
„Dabar visi žino, kad egzistuoja ši silpna vieta. Taip pat programišiai, kurie galbūt apie tai nenutuokė. Jie galbūt skubės tai išnaudoti, tad mano patarimas – kuo skubiau atnaujinkite programą“, – sako verslo ir ekonomikos profesorius Paolo Cardoso do Amaralis.
Kibernetinio saugumo stebėtojai „Cloudflare“ skelbia fiksuojantys milijonus bandymų išnaudoti PHP sistemos klaidą. O „Amazon“ kibernetinių grėsmių žvalgyba sistemos išnaudojimo bandymus fiksavo jau prieš penkias dienas. Ekspertai pranašauja, kad duomenų nutekėjimo ir internetinio sukčiavimo bangos išvengti nepavyks.
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