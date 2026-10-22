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TV3 naujienos > Lietuva

Prognozuoja pavojingą internetinio sukčiavimo bangą: viskas dėl 1 klaidos

2026-10-22 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 21:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prognozuojama internetinio sukčiavimo banga, kai paaiškėjo, kad milijonuose internetinių svetainių esantys asmeniniai vartotojų duomenys nėra saugūs. PHP programinės kalbos kūrėjai pranešė apie sistemoje atrastas klaidas ir išleido skubius sistemų atnaujinimus. Tačiau hakeriai nesnaudė, jau fiksuojami milijonai bandymų išnaudoti programinę klaidą – pasisavinti žmonių duomenis.

Prognozuojama internetinio sukčiavimo banga, kai paaiškėjo, kad milijonuose internetinių svetainių esantys asmeniniai vartotojų duomenys nėra saugūs. PHP programinės kalbos kūrėjai pranešė apie sistemoje atrastas klaidas ir išleido skubius sistemų atnaujinimus. Tačiau hakeriai nesnaudė, jau fiksuojami milijonai bandymų išnaudoti programinę klaidą – pasisavinti žmonių duomenis.

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Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.

PHP programinės kalbos kūrėjai paskelbė, kad jų sistemoje yra dvi kritiškai pavojingos klaidos. Panika internete – ne iš piršto laužta. Klaida įvairiais skaičiavimais paveikė nuo 20 iki 30 mln. svetainių visame pasaulyje.

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„PHP yra plačiai naudojama technologija. Mes kalbame apie 70 proc. pasaulio tinklalapių“, – pasakoja „Wizz Research“ programuotojas Tomeras Schartzas.

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Specialistai aiškina, kad dėl šių klaidų programišiai gali pasisavinti žmonių asmeninius duomenis.

„Pasinaudoti šia klaida tinklalapyje iš esmės yra tas pats, kas įeiti pro namų duris ar vartus ir tuomet visa tų namų nuosavybė tampa prieinama“, – sako kibernetinio saugumo specialistas Ryanas Austinas.

Gali padaugėti programišių atakų

Pavojuje atsidūrė vartotojų asmens duomenys, slaptažodžiai, mokėjimo duomenys. Viešojo sektoriaus įstaigos visame pasaulyje skubiai išjungė oro uostų, ligoninių, universitetų, mokyklų dienynų platformas.

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Kraštutinių saugumo priemonių įstaigos ėmėsi , kol tinklalapiuose buvo diegiami PHP kūrėjų skubiai išleisti atnaujinimai.

„Dabar visi žino, kad egzistuoja ši silpna vieta. Taip pat programišiai, kurie galbūt apie tai nenutuokė. Jie galbūt skubės tai išnaudoti, tad mano patarimas – kuo skubiau atnaujinkite programą“, – sako verslo ir ekonomikos profesorius Paolo Cardoso do Amaralis.

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Kibernetinio saugumo stebėtojai „Cloudflare“ skelbia fiksuojantys milijonus bandymų išnaudoti PHP sistemos klaidą. O „Amazon“ kibernetinių grėsmių žvalgyba sistemos išnaudojimo bandymus fiksavo jau prieš penkias dienas. Ekspertai pranašauja, kad duomenų nutekėjimo ir internetinio sukčiavimo bangos išvengti nepavyks.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

Spalio 22 d. TV3 Žinios. Prognozuoja pavojingą internetinio sukčiavimo bangą: viskas – dėl 1 klaidos
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