Maskvos patriarchatui pavaldžius Lietuvos stačiatikius įtaria bendradarbiaujant su Rusija: „Ataskaitas siunčia“

Cerkvėje kone prie altoriaus surengę spaudos konferenciją Maskvos patriarchatui pavaldūs dvasininkai aiškina, kaip nepritaria V. Putino palaikytojo Kirilo politikai, bet už jį melstis atsisakytų tik, jei tikintieji parašytų.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Nepritaria siūlymui atriboti Lietuvos stačiatikius nuo Maskvos patriarcho Kirilo
Neįprastas vaizdas – spaudos konferencija Stačiatikių katedroje, kone prieš altorių. Ją surengė Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkai, prieštaraujantys konservatorių siūlymui atriboti Lietuvos stačiatikius nuo Maskvos patriarcho Kirilo, kuris tarsi V. Putino klapčiukas palaiko karą Ukrainoje.
„Stačiatikių patriarchija Maskvoje labai aktyviai palaiko agresorius, labai aktyviai, žiūrėdami į nacionalinio saugumo interesus, siūlome sprendimus, kurie įpareigotų šitą bendruomenę, jos vadovybę atsiriboti nuo Maskvos“, – teigė Seimo narys, konservatorius Arvydas Anušauskas.
„Prie ko čia Maskva? Maskva čia ne prie ko“, – žurnalistams sakė Trakų vyskupas Ambrosijus.
Konservatoriai siūlo, kad religinės bendruomenės ir bendrijos negalėtų įgyti tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos statuso, jei pavaldžios institucijoms, kurioms skirtos sankcijos, ir jos gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui. O kai kurias Maskvai pavaldžių stačiatikių cerkves siūlo perduoti nuo jų atskilusiems dvasininkams, kurie prisijungė prie Konstantinopolio dvasininkų.
„Lietuvos stačiatikių bendruomenė turi tikrai ilgesnę istoriją negu nuo 1839 metų, kai jie susisiejo save su Maskvos patriarchatu. Prieš tai šimtmečius buvo Konstantinopolio pavaldume“, – teigė Seimo narys, konservatorius Arvydas Anušauskas.
„Tokie veiksmai gali didinti visuomenės įtampą ir trikdys religinę santarvę Lietuvoje, to mes tikrai nenorėtume“, – sakė Trakų vyskupas Ambrosijus.
Lietuvos stačiatikiai meldžiasi už patriarchą Kirilą
Maskvai pavaldūs Lietuvos stačiatikiai tikina, kad Kirilo nepalaiko, bet kiekvienų pamaldų metu meldžiasi už jį ir, tik vienai iš cerkvių, ukrainiečių prašymu, leista jo vardo neminėti.
„Mes meldžiamės už patriarchą Kirilą, kad Dievas duotų jam proto ir duotų jam sveikatos ir supratimo teisingai suprasti visa tai, kas vyksta pasaulyje“, – sakė Trakų vyskupas Ambrosijus.
„Visi, kas pasakė, kad nereikia minėti, tai neįmanoma dabar, ir tai bus pozicija, visi ir buvom išmesti“, – pasakojo Konstantinopolio patriarchato kunigas Lietuvoje Vitalijus Mockus.
Nors Maskvai pavaldūs stačiatikiai tikina, kad yra lojalūs Lietuvai ir su Kirilu juos sieja tik kanonai, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete dirbęs A. Anušauskas turi kitų žinių.
„Tos informacijos, kad stačiatikių galimybės išnaudojamos iš Maskvos siunčiamoms informacinėms atakoms, mes viso to turėjome. Jeigu deklaruoja savarankiškumą, tai turi susilaikyti ir nuo vizitų į Maskvą, ir panašių dalykų, tai yra... – O vizitai vyksta? – Be abejo“, – teigė Seimo narys, konservatorius Arvydas Anušauskas.
Kaip bendradarbiauja su Maskva?
Nuo Kirilo patriarchato atskilę dvasininkai mini konkrečius veiksmus, kaip Maskvos patriarchatui priklausantys stačiatikiai bendradarbiauja su Maskva.
„Ataskaitas siunčia ir su politiniu vertinimu, kas čia vyksta, ir tarkim, kokie straipsniai būna, kritika, aršesni straipsniai verčiami į rusų kalbą ir siunčiami ten“, – aiškino Konstantinopolio patriarchato kunigas Lietuvoje Vitalijus Mockus.
Spaudos konferenciją surengę dvasininkai tikino, kad kreipsis į teisininkus, jei tik konservatorių įstatymus Seimas priims, bet nuo Kirilo neatsiskirs.
„Neketiname dėl politinio spaudimo ar dėl kitų bandymų pulti mus atsisakyti savo politinės priklausomybės ir pereiti į kitus partriachatus arba egzarchatus“, – teigė Trakų vyskupas Ambrosijus.
Maskvai pavaldūs Lietuvos stačiatikiai tikina, kad jau prašė autonomijos, bet vis esą nesulaukia sprendimo. Jei prarastų tradicinės religijos statusą stačiatikiai prarastų ir valstybės paramą. Per pastaruosius trejus metus ji siekė 200 tūkstančių eurų.
O Konstantinopolio patriarchatą pasirinkę stačiatikiai meldžiasi kukliose savivaldybės patalpose, katalikų bažnyčiose ar net muziejuose – į cerkves jų Kirilo dvasininkai skaityti pamokslų neįleidžia.
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