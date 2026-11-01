Už seksualinius nusikaltimus – kastracija: „Mano gimtajame mieste buvo realus atvejis“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas buvęs kunigas Tadas Švedavičius mina teismų slenksčius, tačiau jam skirtus kaltinimus pripažįsta tik iš dalies. Vyras du dešimtmečius vykdė seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir visą tą laiką kunigavo, bendravo su vaikais, o nuo žiaurių poelgių jo niekas nesustabdė. Dar kiek anksčiau prieš teismą stojo kitas nusikaltėlis – konservatorių eksparlamentaras Kristijonas Bartoševičius, kuris gegužę buvo pasodintas į kalėjimą septyneriems metams už vieno vaiko išprievartavimą ir trijų vaikų tvirkinimą.
Tokios ir panašios bylos šiemet sulaukė didžiulio visuomenės ažiotažo, tad valdžia skelbia, kaip problemą spręs. Teisingumo ministrė pristatė vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikia seksualinių nusikaltėlių registro sąrašo ir argumentuoja pateikdamas pavyzdį iš gimtinės:
„Mano gimtajame mieste buvo realus atvejis: asmens tėvai pastebėjo kelis kartus, sėdi ir stebi vaikus vaikų žaidimų aikštelėje. Paskui pasirodo, kad jis teistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Tai gal ir pravartu tėvams, turint įtarimą, pasižiūrėti, kas yra jų aplinkoje“, – sako M. Sinkevičius.
Abejoja, ar seksualinių nusikaltėlių registras padės apsaugoti vaikus
Visgi dalis specialistų abejoja, ar toks planas tikrai padės užkirsti kelią nusikaltimams. Pavyzdžiui, pedofilija kaltinamas kunigas T. Švedavičius, įtariama, nusikaltimus prieš vaikus vykdė 20 metų, tačiau teisę dirbti su vaikais jis turėjo, mat nebuvo teistas ir į jokį registrą jis patekęs nebūtų. Pasak specialistės, toks registras panašus į valdžios būdą demonstruoti, kad kažką daro, nors realiai mažai ką. Tuo tarpu kyla rizika, kad tokių nusikaltėlių aukos taps daug pažeidžiamesnės.
Specialistė Reda Jureliavičiūtė, viena iš organizacijos „Ribologija“ įkūrėjų, kelia klausimą, ar nusikaltėlių registras nesukurs gyventojams klaidingos iliuzijos.
„Dalis žmonių, vykdantys tokius nusikaltimus, nėra tame registre. Tai irgi kuria tam tikrą netikrumą, netikro saugumo jausmą, kad aš jaučiuosi saugiai, nes nėra tas žmogus registre. O gal vis dėlto jis nepateko dar“, – sako R. Jureliavičiūtė.
Tačiau paradoksas – ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad jos pristatytą planą būtų galima įgyvendinti iki kitų metų pradžios. Vis dėlto konkrečiai seksualinių nusikaltėlių registras greitu metu neatsiras, mat siūlymai svarstomi ir Seime. Tad realių veiksmų artimiausiu metu, o net ir kitais metais, tikėtis neverta.
Dar vienas iš esminių ministrės siūlymų – griežtesnės bausmės už seksualinius nusikaltimus.
„Tai šiuo metu yra bausmė nuo 4 iki 10 metų, tai mes jas vis dėlto siūlome padidinti nuo 6 iki 12. Ir taip pat už išžaginimą minimali būtų bausmė 8 metai“, – siūlo R. Tamašunienė.
Siūlo kompensuoti medikamentinę kastraciją savanoriams
Visgi pasitaiko atvejų, kai už nusikaltimus prievartautojai atsiperka bauda arba minimaliais laisvės suvaržymais. Šiemet teismas paskelbė, kad Anykščiuose, nuotykių parke, merginą išžaginęs animatorius sulauks švelnesnės bausmės, o jos vykdymas bus atidėtas dvejiems metams. Tad nusikaltėlis šiuo metu vaikšto laisvėje.
„Mes kalbam apie sistemos kūrimą, tokios sistemos, kuri veiktų ir apsaugotų nukentėjusius asmenis ir numatytų atitinkamas bausmes tiems, kurie vykdo. Klausimas, kiek mūsų ta sistema turi kompetencijų vis dėlto vertinti situacijas“, – sako R. Jureliavičiūtė.
Teisingumo ministrė savo pakete taip pat numatė, kad kartu su Sveikatos apsaugos ministerija siūlys kompensuoti medikamentinę kastraciją pedofilams, kurie patys užsimanys gydytis ir ieškos pagalbos. Taip pat žada stiprinti psichologinės pagalbos prieinamumą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.