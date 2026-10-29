TV3 Žinios. Daugiau detalių apie Vilniuje planuotą teroristinį išpuolį; Nemaloni žinia Lietuvai iš EK

Įtariama kad jie analogišką išpuolį panašiu metu įvykdė ir Bulgarijoje, o su jais susiję 4 asmenys – dar ir kaimyninėje Lenkijoje. Pareigūnai teigia, kad sąsajos su Rusija – akivaizdžios.
Valstybės gynimo taryba nusprendė įvesti visuotinį vaikinų šaukimą į privalomąją karinę tarnybą. Kitaip tariant, bus šaukiami visi, galintys tarnauti, tiesa, tik nuo 2032 m. O štai Europos Komisija atmetė bendrą trijų šalių prašymą skirti pinigų oro gynybai ir kovai su įskrendančiais dronais. Pasiūlė Lietuvai skolintis pinigus.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite straipsnio pradžioje.