Kretingos rajone mirtina avarija – vairuotoją nubloškė traukinys: prabilo įvykį matęs liudininkas

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Išgirdęs triukšmą prie automobilio ir jo vairuotojos pirmasis pribėgo šalia gyvenantis Žydrūnas.
„Mašina sudaužyta, moteris kraujavo. Tiek žinių“, – sakė Kūlupėnų kaimo gyventojas Žydrūnas.
Vairuotoja neišgyveno
Skuodo rajone gyvenusiai 61-erių moteriai atvykę ugniagesiai ir medikai padėti nebegalėjo – gyvybės ženklų ji neberodė.
„Viduje buvo rasta moteris vairuotoja. Ištraukta iš automobilio, perduota medikams. Konstatuota jos mirtis“, – pasakojo operacijų vadovas Laurynas Uselis.
Anot 33-ejų traukinio mašinisto, nelaimė įvyko apie 19 valandą, lijo. Pervažoje automobiliams degė raudonas šviesoforo signalas. Vyras pamatė į pervažą įvažiuojančią mašiną ir ėmė signalizuoti bei stabdyti. Tačiau keleivinis traukinys taip greitai sustoti negali.
„Automobilis buvo nublokštas nuo pervažos apie 50 metrų“, – tikino L. Uselis.
Kodėl moteris įvažiavo į pervažą artėjant traukiniui ir degant draudžiamam signalui, aiškinasi policija.
Daugiau sužinokite aukščiau esnačiame vaizdo įraše.