Nepraėjus Vėlinėms lietuviai ruošiasi Kalėdoms ir šluoja lentynas: „Spalio pradžioje išpirko“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Spalį pirmųjų klientų sulaukia ir eglių augintojai – žmonės iš anksto rezervuoja eglutes šventėms. Panevėžietė fotografė Laura jau ruošiasi Kalėdoms – ant tikrų eglių kabina dekoratyvinius batukus, burbulus.
„Kvepia mišku, tikros, šiek tiek kreivos, bet tokios natūralios, labai mielos. <...> Na, kaip kalėdinę dvasią pajusti su netikra egle spalio mėnesį? Nebus jos. Tai va, tas eglučių kvapas, tie byrantys spygliai – man tokios tikros Kalėdos“, – sako Laura Marcinkevičienė.
Puošti studiją Laura ėmėsi spalio viduryje, kai už lango medžiai dar nebuvo numetę rudeninių lapų. Pasak fotografės, žmonės jau Kalėdoms nori gražių nuotraukų, tad ir kalėdinių fotosesijų sezonas kasmet prasideda vis anksčiau.
„Anksčiau būdavo problema kalėdinių dekoracijų spalio mėnesį gauti. Reikėdavo siųstis, ieškoti, gaminti pačiai. Šiemet, žiūriu, ir kitose vietose ankstėja“, – nustebusi sako fotografė.
Kalėdoms ruošiasi vis anksčiau
Paskutinėmis dienomis prekių gali ir nelikti, sako parduotuvės Panevėžyje vadovas. Esą jau dabar dalis kalėdinių prekių iššluotos iš lentynų.
„Matome, kad susidomėjimas tikrai yra, ir didžiulis. Dabar intensyviai jau perka, jau žiūrime, kad kai kurios lentynos darosi tuštesnės“, – atskleidė parduotuvės vadovas Edvinas Vilutis.
Ir graibstomos, anot vadovo, toli gražu ne pigiausios prekės.
„Atrodo, va, elniai, brangesnės prekės, prie namų dekoracijos, buvo tokie saldainiai atsiradę – spalio pradžioje juos visus išpirko“, – stebisi E. Vilutis.
Stumbriškio medelynas, įsikūręs Žaliosios girios apsuptyje, pirmųjų klientų sulaukė prieš kelias savaites. Atvažiuojantieji pasižymėjo išsirinktas egles.
„Kas pirmesnis, tas gudresnis. <...> Vieni atvažiuoja, renkasi, kiti žymisi, daug skambinėja“, – pastebi medelyno savininkas Andrius Kviliūnas.
Pasak augintojo, būna ir taip, kad pirmąją nedidutę eglę šeimos puošia anksti dėl vaikų, o prieš šventes atvažiuoja antrosios:
„Jeigu tokia aukštesnė kirsta eglė, tai būtų 20 eurų. <...> O jei žmogus pats išsikasa – 10 eurų.“
Nors egles tiesiai iš medelyno žmonės gali įsigyti kada panorėję, didžiąją prekybą augintojas sako įprastai pradedantis gruodžio pradžioje. Taip elgiasi ir didžioji dalis kitų augintojų bei pardavėjų.
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Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.