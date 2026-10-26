Pamatę, kas atklydo į kiemą, panevėžiečiai kaip mat kvietė specialistus: Lietuvoje to išvysti nesitikėjo

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Į įmonę Panevėžyje atklydo usūrinis šuo. Jis beveik nereagavo į aplinką ir aplinkinius žmones bei buvo akivaizdžiai sužeistas. Įmonių teritorijoje Panevėžyje jis atsidūrė praėjusią savaitę.
„Saugumo reikia, kaip ir žmonėms, tai aš ir juokauju, ieško slėptuvės“, – juokiasi „Autosmilgos“ vadovas Vidmantas Bajoras.
Darbuotojai sužeistą gyvūną pridengė dėžele ir ėmėsi ieškoti jam pagalbos. Kaip juokauja įmonės savininkas, vieną priklydėlę – juodakailę katytę – jau globoja, tad daugiau įnamių nebeturėtų galimybės priglausti. Juolab kad usūrinis šuo – laukinis gyvūnas.
Aiškėja, kad tas pats usūrinis šuo neseniai klaidžiojo kitoje gatvėje, arčiau žmonių.
„Išnešiau dar pavalgyti jam, nes matosi, jis visai liesas, kūdas toks prieš žiemą“, – pasakoja panevėžietė Pajauta Vaitulionienė.
Gyvūnas sužeistas ir užsikrėtęs niežais
Kadangi gyvūnų mylėtoja iškart pastebėjo, kad keturkojis svečias sužeistas, suskubo ieškoti pagalbos. Paskambino į Laukinių gyvūnų globos centrą ir sako išgirdusi tai, ko nesitikėjo.
„Paprasčiausiai jų niekas negydo. Pasakiau, kad sužeistas, jų niekas negydo, juos gaudo ir utilizuoja. Taip man jau ranka nepakilo daugiau niekam skambinti“, – sako šokiruota panevėžietė.
Pasak Laukinių gyvūnų globos centro veterinarijos gydytojos, gyvūnas ne tik sužalotas, bet ir užsikrėtęs niežais.
„Likimas yra liūdnas, stengsimės kuo greičiau nutraukti gyvūno kančias“, – komentuoja veterinarijos gydytoja Gabrielė Ivinskaitė.
Šiek tiek meškėnus primenantys usūriniai šunys kadaise Lietuvoje buvo veisiami dėl kailio. Ir nors jie nėra plėšrūnai, Lietuvoje laikomi kenkėjais.
„Tai yra invazinis gyvūnas, kuris kenkia mūsų vietinei florai ir faunai. Naikina kitų gyvūnų buveines. Taip pat nešioja parazitus. Tikslas yra, kaip ir bet kokį invazinį gyvūną, išnaikinti iš Lietuvos teritorijos“, – sako veterinarė.
Rudenį šiuos gyvūnus galima dažniau išvysti arčiau žmonių, mat jie stengiasi pasistiprinti prieš ilgą žiemos miegą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.