Neeilinis įžūlumas – kandidatas į Vilniaus merus įkliuvo su partijos pinigais: „Pora dienų po žmonos gimtadienio“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Aleksandras Nemunaitis su žiniasklaida visuomet bendraudavo labai noriai, tačiau, po vakar dienos požiūris pasikeitė, kai paaiškėjo, kad pats susigundė savo partijos pinigais. Vyriausioji rinkimų komisija patikrinusi nustatė, kad iš savo paties partijos „Lietuva – visų“ lėšų A. Nemunaitis kelis kartus į asmeninę sąskaitą persivedinėjo pinigus. Ironiška tai, kad šis politikas ypač mėgo visus kritikuoti dėl pasisavinamų lėšų: pirštu badė ir politikus, ir įmones. Aštriausiai kliūdavo, žinoma, oponentams Vilniaus miesto savivaldybėje.
„Tol, kol yra pinigų srautas, tol kol yra ką skirstyti, įsisavinti, dalintis…“ – minėjo kandidatas į Vilniaus merus Aleksandras Nemunaitis.
Visgi situacija pasikeitė po komisijos patikrinimo. Dar šį rytą Aleksandras Nemunaitis TV3 žinioms žadėjo atvykti ir viską detaliai paaiškinti. Bet apsigalvojo.
„Per metus, 2025 metus, partijos pirmininkui <...> buvo pervesta 10 tūkstančių eurų per keletą pavedimų. Ir nebuvo pateikti jokie dokumentai finansinės atskaitomybės“, – aiškino VRK pirmininkė Lina Petronienė.
Tikino, kad gailisi, bet nepasimokė: pasirodo, pinigus grąžinęs A. Nemunaitis ir vėl jų sau persivedė.
„Savo atsiliepime nurodė, kad jis labai pasitaisys, atsižvelgs į tas pastabas. Bet paaiškėjo, kad jis po to, kai sugrąžino 10 tūkstančių, dar kartą persivedė 4 tūkstančius“, – pasakojo L. Petronienė.
Pervedimus Nemunaitis atliko prieš Naujuosius ir žmonos gimtadienį
Kam tie pinigai išleisti – neaišku. A. Nemunaitis tvirtina, kad jokiais būdais ne asmeniniams tikslams.
„Pasižiūrėjau, tos datos, tarkime, gruodžio 31 yra prieš Naujuosius metus. Ir tada jis išeina su žmona švęsti Naujų metų į Filharmoniją. Tada yra rugsėjo pradžioje pora dienų po žmonos gimtadienio, aš nežinau, gal reikėjo kokiai nors kelionei ar dovanai žmonai“, – dėstė komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas.
Gal taip neskaudėtų, jei pinigai iš tiesų būtų partijos. Visgi surinktos lėšos buvo iš gyventojų pajamų mokesčio: potencialių A. Nemunaičio rinkėjų surinkti pinigai.
„Jeigu tai būtų, pavyzdžiui, partijos ten, sakysime, narių tiktai ar privačių rėmėjų kažkokie sunešti pinigai, nu tai suk juos devynios! Tai tegul jie gali elgtis su jais kaip nori, ar išleisti juos rinkimams, ar Naujų metų baliui“, – sakė politologas Vytautas Bruveris.
Pernai metais iš gyventojų pajamų mokesčio partija „Lietuva – visų“ gavo 14 tūkstančių eurų. Iš jų 10 tūkstančių A. Nemunaitis dalimis persivedė į asmeninę sąskaitą. Tačiau kadangi pinigus grąžino, A. Nemunaičiui rimta bausmė negręsia: nebent gali tekti sumokėti baudą nuo 160 iki 860 eurų.
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ŽEMAITAICIUI tai jau sėdėtų iki gyvos galvos. Grobuonim dar ir mažai, nepatenkinti užšaldytu finansavimu . JŪS (mokesčių mokėtojai) skirkite gynybai , o mes grobstysim iki pergalės. Stebiuosi kaip niekas nepajėgus išmėšti šiukšlių užgrobusių nacionalinį transliuotoją??.