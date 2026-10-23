Užfiksavo, kaip statybines atliekas užkasinėjo po žeme – rangovo atsakymas pribloškė: „Nebuvo branduolinė bomba užkasta“

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Vilnietis pro daugiabučio langą išvydo, kaip ekskavatoriumi darbininkas iškasa duobę ir į ją ima žerti krūvas statybinių atliekų. Procesą nufilmavęs vyras kreipėsi į aplinkosaugininkus. Šie netrukus sureagavo, atvyko ir pareikalavo šiukšles iškasti.
„Aš jau pamačiau, kai buvo duobė iškasta ir šiukšlės buvo tiesiog... Na, video matosi, kaip jie krauna ir tada užkasinėja. Tai čia per 15 minučių jie greitai užsilygino tą duobę“, – pasakoja vilnietis Stasas.
Prie pastato yra specialus statybinių atliekų konteineris. Visgi, jis perpildytas. Jei konteineris pilnas, ką padarysi – viską po žeme užkasi ir ramu. Įvykį užfiksavęs ir apie jį pranešęs Stasas sako, kad tokių veiksmų visuomenė toleruoti neturėtų.
„Aplinkosauga atvyko. Ir čia jie greitai pradėjo atkasinėti. Tai pusę dienos atkasinėjame, pusę dienos užkasinėjame. Tai turi tapti tabu. Tai turi tapti netoleruotina, neleistina norma. Nes išsivežti šitas šiukšles yra daugiausiai 100 eurų kaina“, – sako Stasas.
„Metalas kasamas iš žemės“
Šioje vietoje vystomas gyvenamųjų namų projektas – „Alšėnų namai“. Darbus vykdančios įmonės UAB „Kijota“ vadovas iš pradžių aiškino, kad jis čia niekuo dėtas, atvyko iškart, kai sužinojo, ir kaip mat puolė problemą spręsti.
„Mes patys gavome iš gyventojų žinią, kad ten šiukšles užkasinėja. Tai atlėkėm. Mes, žinot, patys nevykdom darbų, samdome rangovines įmones“, – teigia UAB „Kijota“ direktorius Raimondas Bumšteinas.
Visgi vėliau nuotaika pasikeitė, galiausiai vadovas pareiškė, kad tokias medžiagas po žeme kasti nieko čia baisaus – juk kas iš žemės kilę, gali į žemę ir sugrįžti.
„Metalas yra kasamas iš žemės, mediena auga irgi iš žemės. Tai nebuvo ten branduolinė bomba užkasta ar meteorologinis ginklas“, – sako R. Bumšteinas.
Vystytojas tvirtino, kad darbuotojas užkasė tik medį ir metalą, tačiau tarp šiukšlių matyti plytelių nuolaužos, plastiko gabalai ir putplasčio trupinėliai.
Aplinkosaugininkai nustatė pažeidimą
Statybų darbininkai rankom skėsčioja ir dievagojasi, kad nieko nežino. Sako pamanę, kad čia rangovas tiesiog taip pats aplinką tvarko.
„Aš galvojau jau čia kažką darys, kasa šiukšles ir renka. Galvojau, kad anksčiau jas užkasė kažkas, palaidojo. O taip aš pamaniau“, – pasakoja darbuotojas.
Aplinkosaugininkai nustatė, kad UAB „Kijota“, vykdydama kasimo darbus savivaldybei priklausančioje žemėje, į gruntą užkasė 8,2 kubinio metro mišrių statybinių atliekų.
„Žemėje dar buvo ir seniau užsilikusių kažkokių atliekų irgi. Tai turbūt jos bus, kai atsijos, irgi priskaičiuotos prie to paties. Gali būti, kad jis ne pirmą kartą. Aš manau taip“, – sako Aplinkos apsaugos departamento atstovas Mantas Kancevičius.
Dėl nustatyto pažeidimo įmonei pradėta administracinė teisena už aplinkos teršimą 5 kub. m ir didesniu nepavojingųjų atliekų kiekiu. Už šį pažeidimą gresia 2300–2900 eurų bauda.
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