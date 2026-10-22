Nuo sausio 1 d. ši prekė brangs, bet valdantieji užsimojo ją branginti dar labiau: lietuviai dažniau važiuos į Lenkiją?

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Lietuvos valdantieji svarsto, kaip svaigiesiems gėrimams dar labiau padidinti akcizo mokesčius ir taip juos dar labiau pabranginti. Kaip ir kasmet nuo sausio alkoholis dar labiau pabrangs – alaus puslitris brangs apie 6 ct, vyno – iki 25 ct, o stipriųjų gėrimų puslitris pabrangs iki 70 ct.
Tačiau tai dar ne viskas. Skųsdamiesi, kad kitų metų valstybės biudžete trūksta pinigų, valdantieji tariasi, kaip svaigalus sausį pabranginti dar labiau.
„Turime koalicijos partnerių siūlymą didinti akcizus tabako ir alkoholio produktams. Tai politinis pasiūlymas, kuris svarstomas, ir kuris sugeneruotų pajamas biudžetui“, – komentuoja premjeras Mindaugas Sinkevičius.
„Didinti akcizą tiek, kad neaugtų šitų prekių įperkamumas. Per 5 metus tabako, alkoholio įperkamumas išaugęs 20 proc., o maisto – tik 4 proc.“ – sako europarlamentaras, „valstietis“ Aurelijus Veryga.
Dėl nesutarimų valdančiojoje koalicijoje matydamas, kad gali pritrūkti balsų priimti kitų metų biudžetą, premjeras Mindaugas Sinkevičius paramos šįryt atskubėjo netgi pas opozicinius liberalus.
„Tikrai norėčiau, kad palaikytumėte. Neabejoju, kad jei biudžetas būtų kaip pica, kurią gabalais supjaustytum ir atpjautum reikšmingą dalį saugumui, neabejoju, kad vis palaikytumėte. Tik klausimas, ar visą picą valgai, nes negali vieno gabalo atpjauti. Tikiu, kad dalis dalykų, noriu nuoširdžiai tikėti, kad dalis dalykų biudžete tenkina ir jūsų frakciją.“
Opozicija ir verslas siūlymui nepritaria
Tačiau valdančiųjų svarstomam svaigiųjų gėrimų branginimui liberalai nepritaria.
„Nei biudžeto, nei mokesčių projektų nematome poreikio net svarstyti apie palaikymą. Mums svarbu šešėlio, išlaidų mažinimo priemonės. Tų iniciatyvų nematome“, – teigia Seimo narė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Na, o gėrimų gamintojai ir pardavėjai perspėja, kad valdančiųjų planas pabranginus alkoholinius gėrimus surinkti daugiau mokesčių gali ir nepavykti.
„Skaičiai rodo, kad mažėja parduodami kiekiai, bet jie nuperkami pas kaimynus ir mokesčiai nukeliauja kaimynams. Didesnis didinimas vestų į dar didesnį pinigų išvedimą iš Lietuvos“, – komentuoja gėrimų gamintojų ir importuotojų asociacijos vadovas Mantas Zakarka.
M. Zakarka prieštarauja A. Verygos užmojams, kad naujas alkoholio mokesčių didinimo projektas įsigaliotų nuo sausio, ir reikalauja verslui bent pusmečio (iki liepos 1 d.) pasiruošti.
Valstybės biudžete suplanavęs 6 milijardų eurų deficitą, t. y. per 20 proc. didesnes išlaidas negu pajamas, premjeras pripažįsta, kad valdantieji tariasi, kaip kitąmet surinkti daugiau pinigų į biudžetą didinant mokesčius ne tik alkoholiui, bet ir rūkalams, taršiems ir brangiems automobiliams, lošimams, energetikų viršpelniams.
Vakar pas opozicines frakcijas apsilankęs finansų ministras taip pat pripažino, kad skaičiuoja įvairių mokesčių padidinimo įtaką biudžetui, tačiau galutinius sprendimus prognozuoja tik pasibaigus kitų metų pirmajam ketvirčiui, kai bus rezultatai, kiek lietuviai iš tiesų sumokės mokesčių pagal pernai priimtą mokesčių reformą.
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