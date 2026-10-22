Pristatyti nauji „Stadler“ traukiniai: premjeras ragina nesustoti

„Dabar pasirūpinta modernesniais traukiniais ir geresne keliavimo patirtimi, bet ties tuo nesustokime – dirbkime kurdami kokybišką, naują patvarių kelionių kultūrą, kurioje atliepiami skirtingų žmonių poreikiai ir traukinys būtų vienas pirmųjų pasirinkimų bet kuriai tolimai kelionei“, – renginyje Vilniaus geležinkelio stotyje ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
Savo ruožtu ministras J. Taminskas teigė siekiantis, kad viešąjį transportą gyventojai rinktųsi dėl jo patogumo, kokybės ir prieinamos kainos, o ne dėl valstybės spaudimo.
„Sukurkime viešąjį transportą, kuris pritraukia gyventojus“, – kalbėjo ministras.
Lietuvą pasiekė ir naudoti bus pradedami 12 naujų „Stadler Flirt“ traukinių – septyni elektriniai ir penki bateriniai.
Elektriniai traukiniai numatyti maršrutui Vilnius–Klaipėda, o bateriniai kursuos maršrutais Kaunas–Šiauliai ir Vilnius–Varėna (Marcinkonys). Naujuose traukiniuose numatyta bistro zona arba kavos ir užkandžių aparatai, daugiau vietų dviračiams, taip pat galimybės keliauti žmonėms su judėjimo negalia.
Kaunas: susisiekimas svarbu mūsų kariniams sąjungininkams
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, sveikindamas su naujų traukinių pristatymu, pažymėjo, kad geležinkelių infrastruktūra svarbi sąjungininkų pajėgoms atvykti į Lietuvą, pabrėžė geležinkelių svarbą kariniam mobilumui.
„Susisiekimas geležinkeliais yra ir karinio mobilumo klausimas. Mes vyksime į intermodalinį terminalą (Kaune – ELTA), kuris yra kritiškai svarbus mūsų sąjungininkų – vokiečių, amerikiečių ir kitų sąjungininkų – atvykimui“, – kalbėjo R. Kaunas.
„Tad šis bendradarbiavimas ir bendro tikslo siekimas su Susisiekimo ministerija ir Krašto apsaugos ministerija, manau, yra geriausias pavyzdys, kaip efektyviai dirbti kartu tiek susisiekimo, tiek saugumo labui“, – tikino jis.
LTG grupės laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas naujuosius riedmenis pavadino modernesnio geležinkelių etapo pradžia. Anot jo, traukiniai turėtų pritraukti daugiau keleivių.
„Kelionė – tai ne tik nuvažiavimas iš vieno taško į kitą. Tai ir įspūdžiai, ir patirtis, tai, ką norime patirti keliaudami. Manau, kad nauji traukiniai tikrai pritrauks naujų keliautojų ir keleivių į mūsų traukinius“, – tikino A. Rumskas.
Bendrovės „Stadler Polska“ projektų vadovas Piotras Sierakowski tuo metu akcentavo, jog bendradarbiavimas su Lietuva įmonei buvo itin svarbus, tikino, kad dabar jis tik prasideda.
„Šis projektas mums nėra vien tik apie traukinius – tai yra apie bendradarbiavimą ir pasitikėjimą, kurį kuriame tarpusavyje. Dėkoju LTG grupei dėl jos operatyvaus bendradarbiavimo ir pasitikėjimo. (…) Tai yra tik pradžia“, – renginyje akcentavo jis.
ELTA primena, jog, siekdama švelninti išaugusių kuro kainų poveikį, Vyriausybė nuo spalio 1 d. paskelbė perpus mažinanti vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas.
Nuo lapkričio 1 d. iki metų pabaigos numatoma tokio pat dydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti Susisiekimo ministerijos siūlomus įstatymo pakeitimus.
Naujuosiuose „Stadler“ traukiniuose įrengtos 128 sėdimos vietos, kavos ir užkandžių aparatai, o keleivių patogumui riedmenys pritaikyti ir žmonėms su judėjimo negalia.
Važiuodami kontaktiniu tinklu šie traukiniai galės išvystyti iki 160 kilometrų per valandą greitį, o bateriniu režimu – iki 120 kilometrų per valandą.