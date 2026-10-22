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VRK: Nemunaitis neteisėtai pervedė sau dalį partijos „Lietuva – visų“ pinigų

2026-10-22 12:01 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-22 12:01
Pridėkite kaip šaltinį Google
Aleksandras Nemunaitis (tv3.lt koliažas)
3

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) konstatavo, kad partijos „Lietuva – visų“ vadovas Aleksandras Nemunaitis į savo asmeninę sąskaitą per kelis kartus persivedė dalį politinės organizacijos lėšų. Anot komisijos, iš viso per 2025 m. jis sau persivedė 10 tūkst. eurų, o pinigus grąžino tik pradėjus kelti klausimus dėl šių pavedimų pagrįstumo.

VRK šių metų balandžio mėnesį priėmė sprendimą pirkti nepriklausomo auditoriaus paslaugas 2 politinių partijų, tarp jų ir partijos „Lietuva visų“, nepriklausomam patikrinimui atlikti.

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Iš suplanuotą partijos finansų auditą ir patikrinimą atlikusio nepriklausomo auditoriaus VRK gavo išvadą, kurioje indikuojama apie galimai neteisėtą partijos „Lietuva visų“ lėšų judėjimą ir reikšmingą duomenų neatitikimą partijos finansiniuose dokumentuose. Auditorius taip pat pateikė pastabas dėl partijos lėšų skirstymo savo nariams, dėl finansinių ataskaitų nepagrindimo apskaitos duomenimis ir jose pateiktų klaidingų duomenų, dėl reikšmingų sumų neinventorizavimo ir dėl neteisingai pateiktų duomenų partijos veiklos finansavimo ataskaitoje.

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Nustatyta, kad partija „Lietuva visų“, gavusi iš Valstybinės mokesčių inspekcijos jai pervestas apie 14 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) paramos, 10 tūkst. eurų dalimis pervedė partijos pirmininkui A. Nemunaičiui, nors šis GPM paramos būdu gautas politinės partijos finansavimo šaltinis gali būti naudojamas tik politinės partijos įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimui, o Politinių organizacijų įstatymas draudžia partijos turtą ir lėšas skirstyti nariams.

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VRK tarnautojams patikrinus partijos einamosios banko sąskaitos išrašą, paaiškėjo, kad 2025 metais A. Nemunaitis penkiais pavedimais, mokėjimo paskirtyje nurodydamas žodį „avansas“, persivedė sau 10 tūkst. eurų: rugsėjo 2 d. – 500 eurų; rugsėjo 12 d. – 4 tūkst. eurų; spalio 17 d. –  500 eurų; gruodžio 18 d. – 4 tūkst. eurų; gruodžio 31 d. – 1 tūkst. eurų.

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Savo ruožtu pats A. Nemunaitis atsakydamas komisijai teigė, jog pinigai buvo skirti numatomų partijos veiklos išlaidų apmokėjimui. 

„Skola bus padengta grąžinant lėšas į partijos banko sąskaitą. (...) Tokio dydžio avanso išmokėjimas ir jo administravimas buvo netinkamas sprendimas“, – VRK siųstame atsakyme aiškino politikas. 

Praėjus nepilnai savaitei po A. Nemunaičio teikto paaiškinimo, VRK gavo papildomą partijos pirmininko paaiškinimą ir pridėtą mokėjimo nurodymo kopiją, liudijančią apie jam išmokėtų 10 tūkst. eurų grąžinimą į partijos sąskaitą.

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Vis tik VRK atkreipė dėmesį, kad šios lėšos buvo naudojamos jo asmeniniams tikslams 8 mėnesius ir grąžintos į partijos sąskaitą tik po auditoriaus pastabų dėl tokių pavedimų pagrįstumo.

Komisija atsižvelgė ir į faktą, kad partijos „Lietuva – visų“ VRK pateiktoje finansinėje ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys buvo reikšmingai klaidinantys, neatitiko tikrovės, buvo nepagrįsti jokiais pirminiais apskaitos dokumentais, o partija pripažino, kad 2025 m. apskaitos organizavimas ir dokumentų administravimas neatitiko tvarkingos ir nuoseklios apskaitos standartų.

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Savo ruožtu A. Nemunaitis posėdyje teigė pripažįstantis klaidą. 

„Ateityje tokių dalykų nedarysime, gera pamoka. Iš esmės, pažeidimus pripažįstu. Tai, kas dabar nurodoma kaip rekomendacija, kaip partijos vadovas, įsipareigoju vykdyti“, – tikino politikas. 

A. Nemunaitis neketina skųsti VRK sprendimo: surašytos teisingos pastabos

Tiesa, pats politikas neketina skųsti VRK sprendimo.

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„Neketinu skųsti. Iš esmės, surašytos teisingos pastabos, gal tik viskas pateikta labai juodomis spalvomis. Kai tapau partijos pirmininku, įvyko buhalterinės apskaitos perdavimas iš anksčiau tvarkiusio žmogaus. (...) Nenorėdamas apkrauti senos buhalterė, su kuria turėjome problemų, dalis pinigų buvo pervesta avansu, tas aiškiai pažymėta pavedimuose“, – Eltai teigė A. Nemunaitis.

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„Buvo blogai suforminta. Buvo padarytas auditas, pripažinta, kad tas avansas buvo netinkamai apskaitytas ir kad išvis tokio avanso partijos pirmininkui neturėtų būti, skirtingai nuo verslo struktūrų. (...) Pinigai grąžinti seniausiai, ataskaitos pataisytos ir pateiktos VRK – toliau dirbsime tvarkingai“, – pridūrė jis. 

VRK priėmė sprendimą pripažinti partiją „Lietuva – visų“ pažeidus Finansinės apskaitos įstatymą, o pateikusi žinomai klaidingus duomenis finansinių ataskaitų rinkinyje, šiurkščiai pažeidus Politinių organizacijų įstatymą. 

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Tuo metu partijos pirmininkas A. Nemunaitis įpareigotas užtikrinti, kad būtų laikomasi Politinių organizacijų įstatymo, partijos veiklai skirtos išlaidos būtų apmokamos tik iš politinės organizacijos einamosios banko sąskaitos ir tik turint apskaitos dokumentus, tai yra, kad būtų tiesiogiai atsiskaitoma su paslaugų teikėjais.

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Taip pat nurodyta visas ūkines operacijas pagrįsti apskaitos dokumentais ir ateityje teikiant finansinių ataskaitų rinkinius, nurodyti teisingus duomenis apie partijos finansinę būklę ir juos pagrįsti inventorizavimo duomenimis.

Šis VRK sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

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