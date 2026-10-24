Viena mokykla žengė drąsų žingsnį – taip žymiai sumažėjo kainos valgykloje: „Gali pavalgyti už 2 eurus“

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Darbėnų gimnazijoje pertrauka, valgykla tiesiog lūžta nuo mokinių. Jau metus ši ugdymo įstaiga maistą perka ne iš privataus verslo, o ruošia pati. Mokiniai sako, kad skirtumas – akivaizdus.
„Labai skanu, einu kiekvieną dieną pavalgyti. Tikrai labai skanu ir mokiniai renkasi mokyklą pavalgyti“, – pasakoja dvyliktokė Guoda.
„Skaniau vištiena. Atrodo, grynesnė, daugiau primena naminį maistą. Seniau būdavo toks, atrodo, toks kaip kareiviškas maistas – grūda, kad tik valgyti. O dabar skaniai galima pavalgyti“, – teigia dvyliktokas Benas.
Nutraukė sutartis su privačiais verslais
Matydama tokį pokytį, Kretingos rajono valdžia po dviejų dešimtmečių nuo šio rugsėjo nutraukė sutartis su dar trims mokykloms maistą tiekusiais verslais. Sako, tokių masiškų pokyčių ėmėsi vieni pirmųjų Lietuvoje.
„Ne visada buvome patenkinti maisto kokybe, paslaugų įvairove ir kėlėme klausimus dėl per didelių kainų, kad vaikams jos yra neprieinamos“, – komentuoja Marijono Daujoto progimnazijos direktorė Raimunda Viskontienė.
Kai produkciją tiekė verslas, sriuba Darbėnuose kainuodavo 3 eurus, dabar – vos eurą. Kepsnys su bulvėmis kainuodavo 4–5 eurus, dabar – kiek daugiau nei eurą.
„Dabar mokiniams labiau prieinamos. Dažniau valgo čia, negu mieste. Anksčiau buvo po 5 eurus už maistą, už kepsnį – gan brangoka. Pigiau „submarinas“ parduotuvėje, o dabar prieinama kaina ir skaniau pavalgyti galima“, – tikina Guoda.
„Pietus gali pavalgyti už 2 eurus drąsiai“, – sako Benas.
Kainos sumažėjo keliais kartais
Tiesa, taip atpiginti maistą bei suremontuoti valgyklas Kretingos rajono biudžetui prireikė kone pusės milijono eurų.
„Kai mes kažkada privačiam sektoriui atidavėm tas mokyklų valgyklas, tai visa infrastruktūra buvo nugyventa, įrangos nebeliko. Tai mes turėjome iš pagrindų visą valgyklą atnaujinti. Kaštai tikrai buvo dideli savivaldai. Vien šiems metams – 460 tūkst.“, – teigia Kretingos meras Antanas Kalnius.
Be to, reikėjo pertvarkyti virėjų kolektyvą. Kai kuriose mokyklose tik papildyti, o kitose – suburti visą komandą.
„Ilgai dirbom su valgiaraščiais. Tikrai norėjome paruošti juos tokius, kad būtų pasirinkimo, įvairovės ir sveiko maisto. Ragauja ir lašišą, kur sakė, niekada mokykloje to nebuvo, ir visi su didžiuliu pasimėgavimu valgė ir laukė, kada kitą kartą duosime“, – sako vyriausioji mokyklos virėja Daiva Galdikienė.
Iššūkių yra ir daugiau – verslininkai taip lengvai užleisti pozicijų nenorėjo.
„Šiokia tokia konfliktinė situacija yra, bet, aš manau, kadangi sutartyje visi tie niuansai yra numatyti, aš manau, mes neapsigalvosime ir bus viskas tvarkoje“, – teigia A. Kalnius.
Nuo kitų metų rugsėjo savarankiškai ruošti maistą mokiniams turėtų ir likusios valstybinės Kretingos rajono mokyklos.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.