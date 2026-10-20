Aiškėja daugiau detalių apie šiurpinantį paauglių išpuolį Klaipėdoje: „Koks jaunimas dabar pas mus – siaubas“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Sumaištis Klaipėdos autobuse. Chuliganai užpuolė autobuso vairuotoją ir pasišalino. Pasirodo, muštynės įvyko 6-ojo maršruto autobuse, 14:30 val. dienos.
„Į autobusą įlipo grupė paauglių. Netrukus autobusui sustojus stotelėje, prie jų prisijungė dar du vaikinai. Autobuso gale susibūrę jaunuoliai triukšmavo, rūkė elektroninę cigaretę, o vėliau ištraukė po autobuso sėdyne laikomą gesintuvą ir pradėjo su juo elgtis neatsakingai“, – teigė „Klaipėdos keleivinis transportas“.
Paaugliai sumušė autobuso vairuotoją
Vairuotojas sustabdė autobusą ir nuėjo drausminti jaunuolių.
„Tuo metu vaikinai puolė lipti iš autobuso. Tikėtina, kad jie buvo nuėmę gesintuvo saugiklį, todėl nemažas kiekis jo turinio išsipurškė autobuso gale. Vienas iš paauglių nubėgo į autobuso priekį ir, ištiesęs ranką pro vairuotojo kabinos stiklą, atidarė duris. Beveik visi keleiviai išlipo stotelėje. Vairuotojas taip pat išlipo iš autobuso ir bandė sulaikyti jaunuolius“, – aiškino „Klaipėdos keleivinis transportas“.
Kuo tai baigėsi, matosi žmonių filmuotuose vaizduose.
„Atvykus medikams vairuotojas buvo sąmoningas. Jis buvo patyręs stresą ir susijaudinęs. Atlikus pirminę apžiūrą išorinių smurto požymių nematyti. Vairuotojas sąmoningas, tai atsisakę vykti į gydymo įstaigą“, – pasakojo Klaipėdos greitosios pagalbos tarnybos atstovė Greta Steigvilė.
Šiandien vyras nedirba. Policija greit nustatė, kas šie smurtautojai. Abu nepilnamečiai. Vienas jų, 16-metis, pareigūnams jau žinomas dėl ankstesnių chuliganizmo atvejų viešajame transporte bei vagystės. Šiaip ne taip baigė 10 klasių, turi specialiųjų poreikių.
„Policijos pareigūnai operatyviai nustatė du nepilnamečius asmenis. Jie buvo nustatyti ir sulaikyti“, – minėjo Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė.
Su nepilnamečiais ne kartą jau teko bendrauti ir Vaiko teisių apsaugos tarnybai.
„Anksčiau šių vaikų šeimoms ir vaikams yra prireikę Vaiko teisių gynėjų pagalbos ir pagalba yra teikiama. Nepilnamečiams buvo teikta pagalba ir ji teikiama šiuo metu“, – sakė Vaiko teisių Klaipėdos skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė.
Medikai pasakoja, kad šis incidentas sukrėtė ir juos.
„Tokie atvejai tikrai išskirtiniai, reti. Šiaip labai liūdna, kad tai vyksta nepilnamečių tarpe. Esame visi sukrėsti“, – pridūrė G. Steigvilė.
Agresyvių keleivių autobusuose pasitaiko neretai
Sukrėstas to, kas nutiko kolegai yra ir jau ne vienerius metus autobusus vairuojantis Alvydas.
„Keiksmažodžius pavarė porą kartų. Yra kiaušinius mėtę į autobusą, į vairuotoją. Visokių yra atsitikimų. Čia greitai reikės sodinti kažkokį apsauginį, kad pravažiuotum miestą, jei nesiims mūsų valdžia, politikai priemonių“, – kalbėjo autobuso vairuotojas Alvydas.
Vairuotojas sako, kad panašių incidentų pasitaiko dažnai. Ypač agresyvus jaunimas – laužo kėdes, daužo langus, vagia bilietus.
„Keikiasi. Pažiūrėkite, koks jaunimas dabar pas mus. Siaubas. Patys matote, Klaipėdoje vaikštote. Keikiasi, geria kartais. Palieka butelių, „skarbonkių“. Visko būna“, – pasakojo Alvydas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Maksimali bauda, jei tokį nusižengimą asmuo padaro ne pirmą kartą – 240 eurų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.