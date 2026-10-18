Sostinės viešajame transporte – muštynės: pradėtas ikiteisminis tyrimas

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 15.50–16.20 val. Vilniuje, viešajame transporte, konflikto metu nepažįstami jaunuoliai sumušė nepilnametį (gim. 2011 m.), tuo sukeldami jam fizinį skausmą.
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Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
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