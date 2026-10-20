Skubėkite gelbėti derlių: sinoptikai įspėja, kas laukia artimiausiomis dienomis ir naktimis

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Paliekame kotelį ilgesnį, kad štai čia nupjovus mes žaizdų nepadarytume.“
Jeigu kažkur dar liko moliūgų, Vilniaus universiteto botanikos sodo mokslininkė rodė, kaip taisyklingai tuos paskutinius nuimti. O skubėti jau reikia.
Ir pajuokauja moliūgų augintojai, jeigu pelenė savo pasakoje moliūgus dabar būtų laikiusi prie nulinės temperatūros, veikiausiai jie niekada nebūtų jai pasitarnavę kaip karietos, mat ši uoga labai bijo vėsos. Menkiausia neigiama temperatūra, ir moliūgas bliūkšta.
Kaip apsaugoti moliūgus nuo šalnų?
Tiems, kas bando gamtą apsukti ir moliūgus šiltai dengia nuo šalnų, vildamiesi, kad šie dar paaugs, mokslininkai sako – nieko nebus.
„Tikėtina, kad ne visą augalą užkloja. Užkloja tik patį moliūgvaisį. Tai saugoti moliūgą, o jo visos maistinės savybės, kurios keliauja kamienu, jos sušąla ir sutrinka. Tai idealiausia būtų, žinant, kad ateina šalnos, nusiskinti tuos moliūgvaisius“, – aiškino Vilniaus universiteto Botanikos sodo atstovė Sandra Gataveckienė.
O šalnos dirvos paviršiuje, ir kartais ore, tai vienur, tai kitur tautiečius dar kankins iki trečiadienio. Ypač šiaurės vakarų pakraštį.
„Ore tos šalnos bus mažesnės, iki dviejų laipsnių, manyčiau, šalčio. Dirvos paviršiuje vės labiau. Kol kas prognozuojame, kad iki 5 laipsnių dirvos paviršiuje gali atvėsti oras“, – kalbėjo meteo.lt sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Vėsa laikysis iki trečiadienio. Bet „TV3 Žinių“ sinoptikui Nagliui Šulijai tai nė motais. Kartu su drauge Viktorija jis vis dar mėgaujasi rudeniška šiluma ir džiaugiasi, kad gamta dar leidžia pasimaudyti šiltai. Juolab orų žinovai artimiausiomis dienomis žada ir iki 17 šilumos.
Nors neslepia Naglis, kad šiųmetis spalis kiek ir anomalus.
„Tai nei gerai, nei blogai. Tai tam tikra anomalija. Įprastai, na, koks Lietuvoje turėtų būti spalis: debesuotas, lietingas, dažnai su rūku. Toks drungnas. Drėgnas“, – sakė sinoptikas Naglis Šulija.
Vėjo gūsiai išvaikys rūką, bet atneš lietų
Bet tikrai ne šviesus ir šiltas. Hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai sako, kad gražius orus keis lietingi ir vėjuoti. Bet gera žinia ta, kad rūkų, bent jau artimiausiu metu, nebus.
„Stiprėja rytinių krypčių vėjas, ypač su pietryčių vėju, tad tų rūkų susidarymo tikimybė yra visiškai maža... Vėjas turėtų būti vos juntamas, kad susidarytų rūkai. Kadangi turėsime stiprius vėjus, tikimybė susidaryti rūkams labai labai nedidelė“, – minėjo S. Dalinkevičiūtė.
Ko prireiks, kaip sako sinoptikai, tai skėčių. Mat vakarų ir pietvakarių Lietuvoje ir vėjuota bus, ir lietinga. Nors savaitgalis žadamas sausesnis.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.