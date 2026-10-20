Europa ruošiasi galingai audrai: vėjo gūsiai sieks iki 150 km/val.

Nuo ketvirtadienio ciklonas iš Atlanto vandenyno judės Didžiosios Britanijos link, o vėliau pasieks Nyderlandus ir Belgiją.
Britanijos pakrantę jis pasieks jau ketvirtadienio vakarą, o slėgis ciklono centre nukris žemiau 975 hPa. Remiantis dabartinėmis prognozėmis, stipriausias vėjas smogs naktį į penktadienį.
Labiausiai orų pablogėjimą pajus pietvakarių Didžioji Britanija ir šiaurės vakarų Prancūzija. Pakrantės vietovėse prognozuojama audra, kurios metu vėjo greitis gali siekti net 150 km/val.
Uraganinis vėjas
Tai jau uraganinio stiprumo vėjas, galintis paralyžiuoti eismą, versti medžius, apgadinti stogus ir elektros linijas. Didžiausia audros jėga pasireikš penktadienio rytą ir iki vidurdienio.
Silpnesni, tačiau taip pat pavojingi vėjo gūsiai numatomi Prancūzijos gilumoje, daugiausia šalies šiaurėje ir centrinėje dalyje, taip pat Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje, įskaitant sostines Paryžių, Londoną ir Dubliną. Čia vėjo greitis sieks 80–90 km/val., o kai kur – iki 100 km/val. Toks vėjas taip pat gali pridaryti žalos. Artėjant savaitgaliui smarkus vėjas apims ir Belgiją bei Nyderlandus, vietomis jo greitis sieks 100 km/val.
Vėjas turėtų susilpnėti naktį iš penktadienio į šeštadienį. Tačiau vis daugiau požymių rodo, kad savaitgalį Vakarų Europai grėsmę kels dar vienas pavojingas ciklonas, atnešiantis labai stiprius vėjo gūsius, gerokai viršijančius 100 km/val.
Be to, abu ciklonus lydės gausūs ir ilgai trunkantys lietūs. Didžiojoje Britanijos dalyje per kelias dienas iškris nuo 50 iki net 100 mm kritulių. Neatmetama, kad kai kur gali kilti užliejimų.
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