Sinoptikė perspėja ruoštis pokyčiams – netrukus dangus nusidažys juodai, užgrius nemalonumai

Kaip rašo sinoptikė E. Latvėnaitė, šiltesnės permainos – „jau čia pat“. Šiaurės, Vidurio ir Rytų Europą užgulė anticiklonas su sausesniais daug kur ramiais orais, vardu Gerhard, teigia sinoptikė. Lietuva yra pietvakarinėje anticiklono Gerhard dalyje.
„Antradienis ir trečiadienis dar be lietaus, antradienio naktis dar vėsoka, ypač šiaurinėje Lietuvos pusėje, bet dieną, su pietryčių vėju, jau šiltesnis oras plūstels, tad antradienio diena bus šiltesnė“ – „Facebook“ rašė sinoptikė E. Latvėnaitė.
Pasak sinoptikės, panašūs orai vyraus ir trečiadienį, tačiau gali pūsti stipresnis pietryčių vėjas.
„Nuo ketvirtadienio iš vakarų, vėliau iš pietvakarių plėsis audringesni ir drėgnesni ciklonai, tik ne visada mus pasieks, bet su trumpom pertraukom daugiau ar mažiau lietaus vis sulauksim, vėjai irgi kartais stipriau pūs“, – teigia sinoptikė.
Remiantis dabartiniais duomenimis, daugiau palis savaitės pabaigoje – penktadienį ir šeštadienį, rašo sinoptikė.
„Jau antradienį pasiekęs šiltesnis oras iki sekmadienio nesitrauks, naktys bus kiek šiltesnės, be šalnų, dienomis, ypač pragiedrėjus, bus maloniai, rudeniškai šilta“, – teigė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, spalio 20-osios naktį silpnai palis pietiniuose rajonuose, dieną be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6-11 m/s. Naktį plius 5-–8°C, šiauriniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose 1–4°C, čia dirvos paviršiuje šalnos 0 minus 2°C, dieną 12–15°C.
Trečiadienį, spalio 21 d. be lietaus. Vėjas naktį rytų, pietryčių, dieną pietryčių 7-12 m/s, gūsiai iki 14 m/s. Naktį 5–9°C, dieną 13–16°C.
Ketvirtadienį, spalio 22-osios naktį be lietaus, dieną jau palis, daugiau pavakare vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį plius 8–10°C, dieną 14–17°C.
Penktadienį, spalio 23-osios naktį lis daug kur, kai kur gausiau, dieną jau tik protarpiais kai kur palis. Vėjas pietinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 7–12°C, dieną 12–15°C.
Šeštadienį, spalio 24 d. jau turėtų gausokai palyti, ypač naktį ir rytą, gausiau rytinėje Lietuvos pusėje, dieną tik protarpiais kai kur palis. Vėjas pietų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 4–9°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 12–14°C.
Sekmadienį, spalio 25-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną vėl daug kur lis. Vėjas pietinių krypčių naktį 2-6 m/s, dieną 5-10 m/s. Naktį 4-8°C, dieną 10–12°C.
Pirmadienį, spalio 26-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais palis, daugiau vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 5–9°C, dieną 11–13°C.
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