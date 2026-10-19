Naglis Šulija atskleidė, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis: „Nebūdingi spalio mėnesiui“

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, kai kur su menku lietumi orai, pajūryje buvo saulėta. Artimiausią naktį vyraus debesuoti orai, kur nors gali trumpai ir negausiai palynoti; ryto valandomis debesys išsisklaidys, diena bus saulėta, iš giedro dangaus tikrai nelis.
Žemiausia temperatūra naktį bus apie 4–6 laipsnius šilumos, dirvos paviršiuje kai kur gali būti šalnų, dieną oras šils iki 13–15 laipsnių, šalies šiaurėje bus apie 12.
„Kitaip tariant, artimiausią parą numatomi išties puikūs orai. Naktį vyraus debesuotas dangus, kur nors gali papurkšnoti labai menkas lietutis, diena saulėta“, – nurodo N. Šulija.
Naktį atvės iki 4–6 laipsnių, kur pragiedrės, dirvos paviršiuje galimos menkos šalnos, dieną bus nuo 12 laipsnių šiaurėje iki 15 pietuose.
Trečiadienį numatomas nepastovus debesuotumas, tačiau lietaus tikimybė menka. Sustiprės pietryčių vėjas, jis Lietuvos link plukdys šiltesnį orą. Žemiausia temperatūra naktį bus 7–9, aukščiausia dieną 13–15 laipsnių šilumos.
„Ketvirtadienio naktis bus menkai debesuota, dieną vietomis palis. Kol kas panašu, jog negausiai. Pietryčių vėjas dar labiau sustiprės. Oras naktį atvės iki 9–11, dieną temperatūra kils iki 14–16 laipsnių šilumos.
Šią savaitę vyraus nebūdingi spalio mėnesiui, šviesūs, sausi ir šilti, orai. Visgi savaitės pabaigoje lietaus sulauksime“, – sako sinoptikas.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena labai didelė aukšto slėgio sritis ir atsiradusi žemo slėgio sritis vakaruose.
„Bendrai paėmus orai Europoje po truputį vėsta, tačiau šis procesas vyksta lėtai“, – atkreipia dėmesį sinoptikas.
Saulėta rytoj bus žemyno rytuose ir šiaurėje. Kitur debesuotumas bus permainingas, kai kur debesys bus išties stori.
Šiluma iš Europos traukiasi, didžiojoje žemyno dalyje orai bus tiktai vidutiniškai šilti.
Romoje rytoj saulė pro debesis ir 24 laipsniai šilumos, Barselonoje palis ir šils iki 19, Paryžiuje debesuota ir 15 laipsnių, Londone debesuota, lietus ir 13 laipsnių šilumos; Berlyne debesuota, nelis ir 10 laipsnių, Varšuvoje panašūs orai ir 14 laipsnių šilumos.
Plačiau apie orus TV3 Žiniose kalbėjo sinoptikas Naglis Šulija. Vaizdo įrašą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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