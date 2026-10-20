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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjivo meras siunčia perspėjimą: „Nenorime, kad Europoje vėl kiltų karas“

2026-10-20 08:28 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-20 08:28
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Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pirmadienį skubiai paragino Europą solidarizuotis su Ukraina, kovojančia prieš Rusijos invaziją.

Kyjivas per rusų ataką (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pirmadienį skubiai paragino Europą solidarizuotis su Ukraina, kovojančia prieš Rusijos invaziją.

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„Nenorime, kad Europoje kada nors vėl kiltų karas. Taika reikalauja mūsų bendros atsakomybės. Laisvei reikia žmonių, kurie palaiko vieni kitus“, – 55 metų V. Klyčko sakė vaizdo kreipimesi per apdovanojimų ceremoniją Berlyne.

V. Klyčko teigė iš pradžių planavęs atvykti į Berlyną ir asmeniškai atsiimti Europos ateities apdovanojimą, tačiau padėtis Kyjive taip smarkiai pablogėjo, kad jam teko likti mieste.

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Ukraina, remiama Vakarų, jau daugiau kaip ketverius su puse metų ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.

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Buvęs pasaulio bokso čempionas sakė dieną ir naktį matantis, kokios smarkios tapo Rusijos atakos, per kurias apšaudomi tiltai, elektrinės, mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir gyvenamieji pastatai.

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V. Klyčko apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną siekiant bombardavimais priversti Ukrainą pasiduoti, o žmones – bėgti iš savo miestų.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Putinas nori sukelti „milijonų pabėgėlių antplūdį į Europą“

Pasak jo, V. Putinas nori sukelti „milijonų pabėgėlių antplūdį į Europą“, tikėdamasis, kad Europa nusigręš nuo Ukrainos ir privers ją kapituliuoti. „Tačiau taip niekada nebus“, – pabrėžė meras.

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V. Klyčko klausė, kodėl Ukrainos svajonė apie europietišką ateitį turi kainuoti tokią didelę kainą, ir pridūrė, kad bendros ateities Europoje viltis daugeliui ukrainiečių suteikia jėgų nepasiduoti.

Jo vaizdo kreipimasis buvo sutiktas garsiais plojimais ir ovacijomis stovint.

Europos ateities apdovanojimu, kuris teikiamas globojant Vokietijos vicekancleriui Larsui Klingbeiliui, pagerbiami žmonės, ginantys laisvę, žmogaus teises, solidarumą ir įvairovę, taip pat stiprinantys Europos vienybę.

Vertinimo komisija pareiškė, kad V. Klyčko pastangos neapsiriboja jo miesto ir šalies gynimu. Pasak komisijos, savo veikla jis gina žmonių teisę gyventi laisvai ir patiems spręsti dėl savo ateities.

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