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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vietinių ir turistų pamiltai Kauno vietai gresia pavojus – greitai nebeliks? „Viskas prasidėjo pernai...“

2026-10-26 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-10-26 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno centre, E. Ožeškienės gatvėje, yra labai įdomus kiemas. Vietiniai čia gyvena tarsi meno galerijoje. Šių spalvingų kūrinių autorius – Ožeškienės gatvės gyventojas, menininkas Vytenis Jakas. Tačiau dabar kiemui kyla grėsmė – visą meną norima pašalinti. 

Kauno centre, E. Ožeškienės gatvėje, yra labai įdomus kiemas. Vietiniai čia gyvena tarsi meno galerijoje. Šių spalvingų kūrinių autorius – Ožeškienės gatvės gyventojas, menininkas Vytenis Jakas. Tačiau dabar kiemui kyla grėsmė – visą meną norima pašalinti. 

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Kas čia vyksta, domėjosi TV3 laidos „Be Tabu“ komanda.

Tarpukariu šiame kieme gyveno žydų šeimos. Viena iš buvusių gyventojų čia sugrįžo ir Vyteniui papasakojo istoriją.

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„Prasidėjus karui, viena moteris matė, kad į kiemą atėjo trys vokiečių karininkai su automatais ir per porą valandų išvalė kiemą, žydus išvarė į getą. Ji liudininkė. Pagalvojau, kaip galima tokią istoriją užmiršti, o apie tai niekas net nekalbėjo“, – pasakoja menininkas V. Jakas.

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Taip Ožeškienės gatvės kieme atsirado žydų istoriją pagerbianti siena.

„Kiemo galerija yra unikalus atvejis. Ne tik Kaunui, bet ir Lietuvai, nes tai atspindi visą kiemo istoriją. Ten gyveno ir žydai, ir lenkai, ir lietuviai. Tą istoriją Vytenis Jakas jau dešimtmetį kuria ir atkuria. Ten – viena lankomiausių vietų turistams. Pats mačiau ne vieną grupę, kuri lankosi, gėrisi“, – pasakoja Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Žakas Gercas.

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Menininkas įtaria, kad meną nori sunaikinti tyčia

Išties kiemo galerija yra lankomiausių Kauno vietų dešimtuke. „Be Tabu“ komandai šmirinėjant įvykio vietoje apsilankė ne viena grupelė turistų. Visgi dabar išskirtiniam kiemui, ypač žydų istoriją menančiai sienai, iškilo pavojus. Ją norima uždažyti.

„Viskas prasidėjo pernai metais, kai buvo pranešta, kad vyks pastato renovacija ir kad gali būti, kad man teks atsisveikinti su tos sienos kūriniais, nes yra sumanymas perdažyti, kad namas būtų tinkamas pavyzdys parodyti modernistinį Kauną. Sakiau, kad pats savo lėšomis galiu suremontuoti apatinę dalį, ir savivaldybė, ir gyventojai sutaupytų lėšų. Bet jie to negirdi“, – teigia V. Jakas.

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Vytenis bandė kalbėtis su kaimyninio namo, kuriame yra 13 butų, gyventojais, siūlė jiems išeitį. Pasak jo, jis bandė susisiekti su namo gyventojais, tačiau jam specialiai trukdo juos pasiekti:

Skelbimai yra nuplėšiami nuo durų, sakoma: „Ne, sprendimas priimtas – uždažyti.“ Kiek balsavo žmonių, mes nežinome.“

Beda pirštu į vieną gyventoją

„Be Tabu“ komanda kreipėsi į namą prižiūrintį Kauno butų ūkį. Bet nei komunalininkai, nei miesto valdžia čia žodžio neturi. Namo, ant kurio sienos yra piešiniai, gyventojai ir menininkas Vytenis turi tiesiog susitarti patys.

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„Vyksta namo atnaujinimas ir gyventojai yra nusprendę atnaujinti, sutvarkant ir tą sieną, kuri patenka į galerijos teritoriją. Šiandien yra priimtas sprendimas neišsaugoti piešinių, esančių ant sienos, kuri priklauso jiems. Sprendimą galima pakeisti tik butų savininkams“, – teigia „Kauno butų ūkio“ vadovas Marijus Zaborskas.

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Vytenis įtaria, kad gyventojus kursto vienas konkretus žmogus.

„Prie to prisideda ten gyvenantis aktyvus gyventojas, net ne lietuvis, nelabai gerai šnekantis lietuviškai, dirbantis universitete. Jis vienas iš aktyviausių, kuris agitavo gyventojus uždažyti. Tas pats airis, universiteto dėstytojas, nežinau, kokią kultūrą rodantis. Jis ne pirmą kartą ateina ir po truputį naikina mūsų meną. – Kaip? – Radau numuštą informacinę lentą, veidrodžių svarbi instaliacija palaipsniui numušta. Tą dieną, kai kvietėme pasikalbėti ir kad bus televizija, tai užpykęs atsinešė kaltą, plaktuką ir pradėjo drąsiai jaustis mūsų kieme, daužyti likusias“, – pasakoja V. Jakas.

Kaip baigėsi ši istorija, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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