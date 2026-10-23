Išvydę, ką posėdžio metu veikė Seimo narys Jurgis Razma, negalėjo patikėti: „Šiek tiek nustebusi esu“

Daugiau Seimo narių aktualijų sužinojo laidos „Be Tabu“ komanda.
Užmigo posėdžio metu?
„Tai jūs puikiai matot, darbas sunkus ir kartais visiems reikia tam tikros poilsio minutės, tai va, turim tokių situacijų“, – juokiasi Karolis Neimantas.
„Nu, kažkas pavargo matyti. <…> Tikrai, matau pirmą kartą. – Ar nustebino, kad čia Jurgis Razma? – Nu, šiek tiek nustebus esu, bet matyt, Jurgis pavargo tiesiog“, – stebisi Agnė Širinskienė.
J. Razma nesigina – ant sofutės tikrai gulėjo, tikrai posėdžio metu. Bet turi pasiteisinimą.
„Patikslinu, užmigęs nebuvau, bet buvau prisėdęs atsipalaidavimo būdu, nes stipriai skaudėjo galvą vakariniame posėdyje, ne patys svarbiausi klausimai buvo, tai čia tokį gydymo metodą, kaip sakant, pritaikiau, kad šiek tiek tą galvos skausmą sumažinčiau. O dieną nelabai sugebu užmigti“, – teisinasi Razma.
Saulius Skvernelis dabar irgi ramiau miega. Pareigūnai nuo jo kojos numontavo apykoję.
„Aišku, palengvėjo, nes tai yra, nu, ne juokas, tai yra iš tikrųjų, kalbant apie asmens teises, laisvės suvaržymas, tai yra didžiulis iš esmės, labai grubus, didžiulis, liečiantis ne tiktai asmenį, bet ir visą jo aplinką ir šeimą“, – sako S. Skvernelis.
Džiaugsmai tapus seneliu ir nauji pomėgiai
Kuo tolyn, tuo naujienos pozityvesnės. Vytautui Juozapaičiui dukra Ieva su žentu Dainotu pagimdė dvynukus.
„Pagaliau tapau tikru seneliu, nes yra tradicija tokia, aišku, juokaujant, kad senelis, kol nėra berniukų, tol jis yra močiutės vyras. Taigi aš buvau keturis kartus močiutės vyru, o dabar jau du kartus seneliu, taigi šeši anūkai. Aš manau, kad jau pakankamai prisidėjome prie demografijos sklaidos Lietuvoje. – Kaip sureagavote, kai sužinojote, kad iš karto bus du anūkai? – Na, turbūt čia kiekvienam būtų toks netikėtumas, bet labai greitai apsipratome, laukėme ir dabar augame“, – džiaugiasi V. Juozapaitis.
Į darbą Seime po motinystės atostogų sugrįžo Vilniaus mero ponia Vismantė Benkunskienė. Ji patarinėja Paulei Kuzminskienei.
„Grįžau dirbti jau beveik porą mėnesių, gerai, smagu. – Ar Seimas pasikeitęs? Kolegos jūsų pasiilgo? – Seimas nepasikeitęs, kilimai gal poroje vietų pakeisti. O susitikti smagiausia su kolegėmis“, – sako V. Benkunskienė.
Vismantė dirba puse etato, o prieš motinystės atostogas buvo subūrusi Seimo chorą. Galbūt parlamente vėl aidės dainos?
„Paskutinis buvo susitikimas, sako: „O, grįžote, tai gal pagaliau chorą atgaivinsime?“ Tai labai malonūs momentai. Aš labai džiaugiuosi, kad tokia bendruomenė čia yra. – Ar seimo choras atgims? – Labai būtų faina, kad kažkas duotų iniciatyvą, ir būtų smagu susitikti pietų pertraukos metu“, – neslepia V. Benkunskienė.
Vitalijus Šeršniovas Seime augina ne bendruomeniškumą, o grybą. Ne kokią musmirę, o kombučios grybą.
„Pusę metų rauginu. <...> Tai jo, yra kiekvienas žmogus, kuris augina tą kombučią, jisai vienas dalykas nori galbūt vienam daugiau gazo reikia, kitam, kad rūgštesnis būtų, trečiam dar kažkokio tai prieskonio. <...> Visokių pas mus čia grybų, kiek tik tai nori. Aš taip ir galvojau, kad čia pripaišysite, pritempsite kažką įdomaus. Na, bus įdomu pažiūrėti. <...> Viskas, dabar jums ant galvos grybelis užaugs“, – juokėsi V. Šeršniovas.
Seime, kaip ir mokykloje, netrūksta dramų
Tuo tarpu Seimo narys Viktoras Fiodorovas buvo užpultas „Facebook‘e“. Jį neva pakomentavo buvęs kolega, dabar mokslo, sporto ir švietimo ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas.
„Žinokit, per tuos tris metus buvo matyti visko, bet tas čia natūraliai, tas Fedia, ruskis, dar kiti dalykai, sunku kažką pasakyti, buvo daug visko. Nuo skyrybų šeimos iki nesąmonių Seime“, – pyksta V. Fiodorovas.
Komentarai buvo tokie: „O rusas Fėdia – pigus „piarščikas“, „beje, ar šis Seimo narys yra tarnavęs Lietuvos kariuomenėje arba įstojęs į Šaulių sąjungą? Ar jis bus lojalus tik kacapams, jei šie ateitų?“ Fiodorovas pradėjo aiškintis, kas tas anonimines bjaurybes rašinėja. Ir labai nustebo.
„Žinot, visas braižas buvo, nuo 23 metų Seimo rinkimų, mes dėjome visus postus į vieną vietą. Apibrėžimai, fotomontažai, žodžiai, tie patys klausimai, tie patys keliami ir visa kita. Tai vedė, vedė, vedė prie to, kad kažkas ir sako, žiūrėkite, čia gi Tomas Bičiūnas. Tai pasikreipėme ir mums policija pasakė, kad tikrai taip, tai yra Tomas Bičiūnas“, – neslepia Seimo narys.
T. Bičiūnas V. Fiodorovo žodžius neigia. Pats situacijos nekomentuoja, informaciją perdavė švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei.
„Tai dabar, kiek atsimenu, tai šita situacija buvo išaiškinta, kad, na, iš tiesų jis neturėjo ten jokių sąsajų. Tiesiog kažkokie tai buvo komentarai po jo parašytu postu, tai iš tiesų jis ten tikrai nepadarė nieko tokio, dėl ko būtų jo reputacija dėl kažko tai nukentėjusi“, – gina R. Popovienė.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.
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