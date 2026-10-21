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Trečio vaikelio laukiantys Deividas ir Agnė Basčiai prabilo apie sudėtingą etapą: „Linkiu nenuleisti rankų“

„Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-10-21 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors politikai suka galvas, kaip didinti išmokas ir lengvatas, kad tik lietuviai daugintųsi, dainininko Deivido Basčio šeimai politinių paskatinimų neprireikė. Atlikėjas su žmona Agne laukiasi trečiojo vaikelio.

Nors politikai suka galvas, kaip didinti išmokas ir lengvatas, kad tik lietuviai daugintųsi, dainininko Deivido Basčio šeimai politinių paskatinimų neprireikė. Atlikėjas su žmona Agne laukiasi trečiojo vaikelio.

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Apie ilgai lauktą stebuklą ir pirmuosius išgąsčius domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

„Dabar man toks yra kaip tik prabangos ženklas, jeigu tu sugebi ne tik dirbti, gyventi pilnavertiškai, bet dar ir turėti daugiau negu vieną ar tuo labiau daugiau negu du vaikus... Nu, man tai pagarba toms šeimoms ir aš tikiuosi, kad ir mes gal kažką įkvėpsime“, – džiaugsmo neslėpė Deivido Basčio žmona Agnė.

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FOTOGALERIJA. Deividas Bastys apie savo gyvenimą

Po ilgų bandymų pastoti – prarado viltį

Pagausėjimo šeima norėjo jau ilgą laiką. Porai teko praeiti ne vieną išbandymą, kol galiausiai tiesiog nusprendė pasiduoti likimui.

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„Pats procesas yra malonus kaip bebūtų. Tai mes tiesiog ir nusprendėme pasiduoti tai Dievo valiai... Stresas kažkoks gyvenime, kiti įvykiai, kažkas iš aukščiau padėlioja, kada turi būti. Tai kas labai laukia, tai linkiu tiesiog nenuleisti rankų“, – atviravo atlikėjo žmona.

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Kai viltis jau buvo beveik prarasta, įvyko stebuklas – Agnė pastojo:

„Planuotas, net ilgokai lauktas, galima sakyti, kai jau buvome ir pasidavę, net nelabai jau tikėjomės, bet atėjo tinkamas laikas ir atsiuntė mums kažkas šitą dovanėlę.“

Nors žinia buvo itin laukta, iš pradžių A. Bastienę užplūdo baimė.

„Džiaugsmingai, bet aišku, pati tai išsigandau iš pradžių. Nežinau kodėl, bet ta baimė tokia. Vis tiek suvoki, kad viskas keisis... Nebebus vėl, kad kur nori, kada nori, bet po savaitės, dviejų atėjo toks ramybės, suvokimo jausmas ir tada užplūdo tikrai tokia pilnatvė ir džiaugsmas“, – patirtimi dalijosi Agnė.

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Atskleidė vaikelio lytį

Kelis mėnesius džiugią naujieną slėpusi šeima galiausiai surengė jautrią vaikelio lyties atskleidimo šventę kartu su vaikais. Šeimai gims dar vienas berniukas.

„Pasidarėme tokį jautrų video... Tai ir dabar bežiūrint dar tikrai jautru ir tiesiog tas berniukas buvo tikrai labai lauktas. Broliai taip ir nujautė kažkaip, kad jie dar turės vieną į kompaniją“, – pasakojo Agnė.

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Basčiai taps daugiavaike šeima, jie juokauja, kad dabar jiems atsivers ir įvairios valstybės teikiamos lengvatos:

„Visi juokiasi, kad labai apsimoka turėti tris, nes išmokos didėja, visokios nuolaidos kaip tik, kažkaip be eilės visur gali gaut ir mokyklas.“

Nėštumas kol kas sklandus, tačiau A. Bastienė prisipažįsta praėjusi itin keistą kulinarinį etapą, dėl kurio teko net vengti draugių.

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„Buvo toks etapas, kaip aš sakau, bulvių. Bulvinius blynus galėjau valgyti kiekvieną dieną pačioje pradžioje. Nenorėjau išvis saldumynų ir kavos nenorėjau. Tai, kai man draugės sakydavo, užeisiu pas tave kavos, aš nenorėjau nei tų draugių matyti, nei tos kavos gerti. Tai taip mėčiau pėdas pakankamai sėkmingai“, – aiškino Agnė.

Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – nuo rugpjūčio 31 d., pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

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