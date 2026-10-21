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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šiems Lietuvos gyventojams priklauso 1 nemokama medicinos paslauga ir priemonės: kiti net nežino

2026-10-21 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-21 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniame tinkle „Facebook“ Karoliniškių poliklinika skelbia aktualų vizualą, kuriame pateikiama naudinga informacija apie kontracepciją, apsisaugojimo būdus ir lytinę sveikatą. Poliklinika primena, kad jaunuoliai iki 29 metų Vaikų ir jaunimo sveikatos centre gali nemokamai gauti prezervatyvų ir nėštumo testų.

Poliklinika, lašelinė (nuotr. SAM, 123rf.com)
GALERIJA (7)

Socialiniame tinkle „Facebook“ Karoliniškių poliklinika skelbia aktualų vizualą, kuriame pateikiama naudinga informacija apie kontracepciją, apsisaugojimo būdus ir lytinę sveikatą. Poliklinika primena, kad jaunuoliai iki 29 metų Vaikų ir jaunimo sveikatos centre gali nemokamai gauti prezervatyvų ir nėštumo testų.

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Taip pat čia teikiamos nemokamos konsultacijos, kurių metu galima gauti patikimos informacijos apie kontracepciją, apsisaugojimo būdus ir seksualinę bei reprodukcinę sveikatą.

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FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Kokį testą ir priemones nemokamai gali gauti jaunuoliai iki 29 metų?

Šia informacija siekiama paskatinti jaunus žmones atsakingai rūpintis savo sveikata, drąsiau ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus ir priimti informuotus sprendimus.

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„Kontracepcija ir lytinė sveikata – pasirūpink savimi.

Patikima informacija apie kontracepciją ir apsisaugojimo būdus padeda priimti informuotus sprendimus ir rūpintis savo seksualine bei reprodukcine sveikata.

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Karoliniškių poliklinikos Vaikų ir jaunimo sveikatos centre jaunuoliai iki 29 metų gali nemokamai:

  • pasiimti prezervatyvų;
  • gauti nėštumo testų;
  • gauti konsultacijas ir patikimą informaciją apie kontracepciją ir lytinę sveikatą.

Taip pat Karoliniškių poliklinikoje galima nemokamai ir konfidencialiai atlikti greitąjį ŽIV testą.

Žinok savo pasirinkimus ir pasirūpink savo sveikata“, – rašoma įraše.

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