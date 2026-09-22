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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš Lietuvos policijos – skubus griežtas įspėjimas visiems

2026-09-22 13:50 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-09-22 13:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ primena suaugusiesiems apie atsakomybę už nepilnamečiams perduodamus tabako gaminius ir elektronines cigaretes. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad vaikams negalima perduoti ne tik įprastų tabako gaminių, bet ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių.

Policijos virtualus patrulis socialiniame tinkle „Facebook“ primena suaugusiesiems apie atsakomybę už nepilnamečiams perduodamus tabako gaminius ir elektronines cigaretes. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad vaikams negalima perduoti ne tik įprastų tabako gaminių, bet ir elektroninių cigarečių ar jų pildyklių.

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Tokie veiksmai gali kelti pavojų nepilnamečių sveikatai ir turėti teisinių pasekmių, o už šiuos pažeidimus suaugusiesiems gali būti skiriama piniginė bauda.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. TV3 Žinios, elektroninė cigaretė

Už šiuos veiksmus gresia baudos

Policija ragina tėvus, artimuosius ir kitus suaugusiuosius atsakingai vertinti savo veiksmus bei prisidėti prie nepilnamečių apsaugos.

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„Suaugusieji, atminkite: jūsų atsakomybė yra svarbi! Nepirkite ir neperduokite nepilnamečiams tabako gaminių, elektroninių cigarečių ar jų pildyklių.

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Tai ne tik pavojinga jų sveikatai bei ateičiai, bet ir neteisėta, ir gali užtraukti baudą iki 580 eurų.

Būkime atsakingi ir apsaugokime mūsų jaunimą!“ – rašoma įraše.

Žada uždrausti vienkartines elektronines cigaretes

Vyriausybė žada iki 2028-ųjų antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Tai numatoma Vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte.  

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Pasak jo, Sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už  pažeidimus.

BNS anksčiau rašė, kad beveik penkios dešimtys parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis e. cigaretėmis. Anot Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisų autorių, šių cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo jose esančio nikotino koncentracija, jos kenkia sveikatai ir teršia aplinką.

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Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis, 2024 metais e. cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę vidutiniškai 12,9 metų, o kasdien jas vartoti pradeda sulaukę vidutiniškai 13,5 metų.

Nuo 2015 metų keturis kartus išaugo e. cigaretes pirmą kartą pavartojusių trylikamečių ar jaunesnių respondentų skaičius – nuo 7,3 proc. iki 32 procentų.

Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.

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