Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Seimo sandėlyje – milžiniškos išlaidos: paaiškėjo, kiek pinigų ištaškė saldainiams, kavai ir tušinukams

„Be Tabu“ – 19:30 per TV3!
2026-10-22 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mokesčių mokėtojų pinigai Seime liejasi laisvai. Nuo gegužės iki spalio parlamentarų reikmėms į sandėlį pripirkta gėrybių už maždaug 800 tūkstančių eurų. Kava, prabangūs saldainiai be palmių aliejaus ir tūkstančiai rašymo priemonių iš sandėlio išteka neaprėpiamais kiekiais.

Mokesčių mokėtojų pinigai Seime liejasi laisvai. Nuo gegužės iki spalio parlamentarų reikmėms į sandėlį pripirkta gėrybių už maždaug 800 tūkstančių eurų. Kava, prabangūs saldainiai be palmių aliejaus ir tūkstančiai rašymo priemonių iš sandėlio išteka neaprėpiamais kiekiais.

REKLAMA
11

Už kiek ir kokių gėrybių išrinktiesiems pripirko Seimo kanceliarija, domėjosi laidos Be Tabu“ komanda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip, tai aš sakau, 500 yra tie didieji, kur įeina tos didelės sumos, tai yra ir kava, ir saldainiai, turbūt labiausiai einamiausi puodukai – tušinukai, o tos mažos vertės, arba neskelbiamų derybų būdu (...) tai yra apie 300 tūkst.“ – apie pirkinius aiškino Seimo kanceliarijos atstovė Ingrida.

REKLAMA
REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimas, mokesčiai, pinigai / Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Per 10 mėnesių išdalinta 17 tūkst. tušinukų

Kiekiai, kuriuos parlamentarai išsineša iš sandėlio ir išdalija rinkėjams, tiesiog atima žadą. Vien per šiuos metus iš sandėlio išsibėgiojo net 17 525 tušinukai. Tai reiškia, kad vienam Seimo nariui vidutiniškai teko po 124 rašymo priemones.

REKLAMA

Seimo narys Tadas Barauskas savo kabinete neslėpė turintis ištisą sandėlį suvenyrų.

„Dabar turiu pasidėjęs šratinukų dėžutę, sakykime, tokiems atvejams... penkiasdešimt gal yra dėžutė, ar šimtas. Užrašų knygelių turiu pasiruošęs. Ir žinokite, vienas kvapų pasidėjęs turiu“, – pasakojo jis.

Laukdamas svečių, politikas dovanėles ruošia tiesiai į maišelius.

„Vaikams dovanų bus po pieštuką ir drožtuką va, vaikučiam, o mokytojams – užrašų knygelė bus ir kavos“, – sakė seimūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Atskiro dėmesio sulaukia ir Seimo tušinukai, kuriais džiaugiasi rinkėjai. Seimo narys Petras Dargis atviravo, kad žmonės reikalauja išskirtinių spalvų:

„Ypatingai patinka tos tokios geltonos, sako, auksinio neturi? Sako, o čia dovanėlė, patenkinti labai žmonės džiaugiasi, kaip maži vaikai, nes ten yra užrašyta: Lietuvos Respublikos Seimas.“

Perka tik ekologiškus saldainius

Per 10 mėnesių parlamentarai išsinešė 2253 pakuotes maltos kavos (už 14 tūkst. 238 eurus) bei 1090 pakuočių kavos pupelių (už 8 tūkst. 665 eurus). Arbatos išgerta dar už 2 tūkst. 800 eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau didžiausios sumos keliauja saldumynams. Vien šokoladinių saldainių rinkinių paimta per 3 tūkstančius, o sveriamų saldainių kilogramas kainuoja net iki 26,62 euro.

„Kadangi mes naudojame saldainius be palmių aliejaus, tai pas mus tos kainos nėra pigios tų saldainių, tai irgi išsipučia, bet irgi už sveiką, žalią, darnią gamtą mes – ekologiją“, – teisinosi kanceliarijos atstovė Ingrida.

Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Viename Seimo kabinete įvyko netikėtas susidūrimas – teko kviesti gelbėtojus (tv3.lt koliažas)
Seimo kabinete – situacija, kurios nelinkėtų niekam, lėkė ieškoti pagalbos: „Kažkas šmėstelėjo akyse...“ (4)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Keista logika
Keista logika
2026-10-22 07:41
Išlaidauja juk Seimo kanceliarija, o parlamentarai tik dalina. Bet dalinti tai reiškia atiduoti kitam. Tai kur čia problema ? Gal reiktų kiekius mažinti, arba apsiriboti praktinės reikšmės neturinčiais suvenyrais - vėlevėlėmis ir pan., o ne užsakinėti skėčius, kavą ar brangius saldainius.
Atsakyti
pastabi
pastabi
2026-10-22 07:43
man iš viso nesuprantama, kam reikalinga tokioje vietoje kava ar tušinukai, nejaugi seimūnai tokie biedni??? Ar tai tarybinių laikų palikimas gauti kažką iš sandėlio?
Atsakyti
jūs nepastabi,atleiskit
jūs nepastabi,atleiskit
2026-10-22 07:47
kaip tai kam?papirkinėt ri kėjus,juk Ąnžūls pusę tonos preitą kadenciją išvilko kavos,visa Akmenė skendo kavytėj.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų