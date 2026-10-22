Seimo sandėlyje – milžiniškos išlaidos: paaiškėjo, kiek pinigų ištaškė saldainiams, kavai ir tušinukams

Už kiek ir kokių gėrybių išrinktiesiems pripirko Seimo kanceliarija, domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.
„Taip, tai aš sakau, 500 yra tie didieji, kur įeina tos didelės sumos, tai yra ir kava, ir saldainiai, turbūt labiausiai einamiausi puodukai – tušinukai, o tos mažos vertės, arba neskelbiamų derybų būdu (...) tai yra apie 300 tūkst.“ – apie pirkinius aiškino Seimo kanceliarijos atstovė Ingrida.
Per 10 mėnesių išdalinta 17 tūkst. tušinukų
Kiekiai, kuriuos parlamentarai išsineša iš sandėlio ir išdalija rinkėjams, tiesiog atima žadą. Vien per šiuos metus iš sandėlio išsibėgiojo net 17 525 tušinukai. Tai reiškia, kad vienam Seimo nariui vidutiniškai teko po 124 rašymo priemones.
Seimo narys Tadas Barauskas savo kabinete neslėpė turintis ištisą sandėlį suvenyrų.
„Dabar turiu pasidėjęs šratinukų dėžutę, sakykime, tokiems atvejams... penkiasdešimt gal yra dėžutė, ar šimtas. Užrašų knygelių turiu pasiruošęs. Ir žinokite, vienas kvapų pasidėjęs turiu“, – pasakojo jis.
Laukdamas svečių, politikas dovanėles ruošia tiesiai į maišelius.
„Vaikams dovanų bus po pieštuką ir drožtuką va, vaikučiam, o mokytojams – užrašų knygelė bus ir kavos“, – sakė seimūnas.
Atskiro dėmesio sulaukia ir Seimo tušinukai, kuriais džiaugiasi rinkėjai. Seimo narys Petras Dargis atviravo, kad žmonės reikalauja išskirtinių spalvų:
„Ypatingai patinka tos tokios geltonos, sako, auksinio neturi? Sako, o čia dovanėlė, patenkinti labai žmonės džiaugiasi, kaip maži vaikai, nes ten yra užrašyta: Lietuvos Respublikos Seimas.“
Perka tik ekologiškus saldainius
Per 10 mėnesių parlamentarai išsinešė 2253 pakuotes maltos kavos (už 14 tūkst. 238 eurus) bei 1090 pakuočių kavos pupelių (už 8 tūkst. 665 eurus). Arbatos išgerta dar už 2 tūkst. 800 eurų.
Tačiau didžiausios sumos keliauja saldumynams. Vien šokoladinių saldainių rinkinių paimta per 3 tūkstančius, o sveriamų saldainių kilogramas kainuoja net iki 26,62 euro.
„Kadangi mes naudojame saldainius be palmių aliejaus, tai pas mus tos kainos nėra pigios tų saldainių, tai irgi išsipučia, bet irgi už sveiką, žalią, darnią gamtą mes – ekologiją“, – teisinosi kanceliarijos atstovė Ingrida.
Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.