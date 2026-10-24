Matas Maldeikis atskleidė, kodėl prie vairo dažniau sėda ne jis, o mylimoji Agnė: „Yra ant ribos...“

Kokias paslaptis išdavė žinomi svečiai, domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.
„Laužau stereotipus. Blondinė, su BMW, prie vairo, dar su rožiniu, vardinis numeris, viskas, kas blogiausia, viską galiu sulaužyti“, – juokėsi nuomonės formuotoja Roberta Gailiūtė, paklausta, ar nebijo gniuždančių visuomenės vertinimų.
Matas Maldeikis prabilo apie žmonos įprotį
Filmo premjeroje spindėjo ir politikai. Seimo narys Matas Maldeikis atviravo, kad pats vairuoti nemėgsta, o prie vairo sėdi jo mylimoji Agnė Turskienė.
„Prisipažink, kad yra baisu su manimi važiuoti“, – juokėsi Agnė.
„Aš sėdžiu šone... Mane nervina, kai žmonės per lėtai važiuoja, bet kai per greitai, aš tada nežinau, ar aš kontroliuoju iki galo situaciją, tai su ja yra ant ribos, tiesą pasakius“, – atskleidė M. Maldeikis
Tuo tarpu pats filmo autorius Ironvytas dėl filmo kūrimo Los Andžele liejo prakaitą vienas, kol žmona Eugenija, vyro meiliai vadinama „Augalu“, laukė namie.
„Aš jau viską sužinau po laiko, tai kaip jau ir taip nelabai pergyvenu tuo metu. – Dar išleisi jį kur nors? – Išleisiu, o ką daryti? Tai kitaip negyventume kartu“, – atviravo Ironvyto žmona.
Los Andžele Ironvytui grėsė pavojus
Ne mažiau ekstremalūs nuotykiai vyko ir filmo kūrimo užkulisiuose. Operatorius Donatas Šereika prisiminė akimirkas, kai Los Andželo gete jų laukė rimtas pavojus.
„Tu su kamera, su operatoriaus įranga, su visokiais mikrofonais, baterijomis, ir tu stovi toks, tą kamerą taip prislėpęs šiek tiek, kad niekas tavęs neužkabintų. Tai buvo aišku minčių, galvoju, ką dabar daryti?“ – pasakojo D. Šereika.
Tarp gausybės svečių sukinėjosi ir „Black Biceps“ nariai, kovotojai bei modeliai. Simonas Phamas su mylimąja Marija Poželaite jau šoko parašiutu, išbandė driftą, tačiau dabar jų laukia visai kitoks ekstremalus nuotykis.
„Šiuo metu adrenalinas yra antras vaikas per vienus metus. Pats geriausias. Visiems rekomenduoju, kas neturite, iš karto du“, – šmaikštavo pora.
Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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