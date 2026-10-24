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TV3 naujienos > Žmonės > TV

Matas Maldeikis atskleidė, kodėl prie vairo dažniau sėda ne jis, o mylimoji Agnė: „Yra ant ribos...“

2026-10-24 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 16:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kino teatre – tikra audra. Įžymybės, kovotojai ir net politikai sugužėjo į Vytauto Medinecko-Ironvyto filmo apie gatvės lenktynes Los Andžele premjerą. Greitis ir adrenalinas pritraukė visus, o raudonasis kilimas virto tikra stipruolių ir gražuolių arena.

Kino teatre – tikra audra. Įžymybės, kovotojai ir net politikai sugužėjo į Vytauto Medinecko-Ironvyto filmo apie gatvės lenktynes Los Andžele premjerą. Greitis ir adrenalinas pritraukė visus, o raudonasis kilimas virto tikra stipruolių ir gražuolių arena.

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12

Kokias paslaptis išdavė žinomi svečiai, domėjosi laidos „Be Tabu“ komanda.

„Laužau stereotipus. Blondinė, su BMW, prie vairo, dar su rožiniu, vardinis numeris, viskas, kas blogiausia, viską galiu sulaužyti“, – juokėsi nuomonės formuotoja Roberta Gailiūtė, paklausta, ar nebijo gniuždančių visuomenės vertinimų.

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FOTOGALERIJA. Ironvytas pristato naują kūrinį

Matas Maldeikis prabilo apie žmonos įprotį

Filmo premjeroje spindėjo ir politikai. Seimo narys Matas Maldeikis atviravo, kad pats vairuoti nemėgsta, o prie vairo sėdi jo mylimoji Agnė Turskienė.

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„Prisipažink, kad yra baisu su manimi važiuoti“, – juokėsi Agnė. 

„Aš sėdžiu šone... Mane nervina, kai žmonės per lėtai važiuoja, bet kai per greitai, aš tada nežinau, ar aš kontroliuoju iki galo situaciją, tai su ja yra ant ribos, tiesą pasakius“, – atskleidė M. Maldeikis

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Tuo tarpu pats filmo autorius Ironvytas dėl filmo kūrimo Los Andžele liejo prakaitą vienas, kol žmona Eugenija, vyro meiliai vadinama „Augalu“, laukė namie.

„Aš jau viską sužinau po laiko, tai kaip jau ir taip nelabai pergyvenu tuo metu. – Dar išleisi jį kur nors? – Išleisiu, o ką daryti? Tai kitaip negyventume kartu“, – atviravo Ironvyto žmona.

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Los Andžele Ironvytui grėsė pavojus

Ne mažiau ekstremalūs nuotykiai vyko ir filmo kūrimo užkulisiuose. Operatorius Donatas Šereika prisiminė akimirkas, kai Los Andželo gete jų laukė rimtas pavojus.

„Tu su kamera, su operatoriaus įranga, su visokiais mikrofonais, baterijomis, ir tu stovi toks, tą kamerą taip prislėpęs šiek tiek, kad niekas tavęs neužkabintų. Tai buvo aišku minčių, galvoju, ką dabar daryti?“ – pasakojo D. Šereika.

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Tarp gausybės svečių sukinėjosi ir „Black Biceps“ nariai, kovotojai bei modeliai. Simonas Phamas su mylimąja Marija Poželaite jau šoko parašiutu, išbandė driftą, tačiau dabar jų laukia visai kitoks ekstremalus nuotykis.

„Šiuo metu adrenalinas yra antras vaikas per vienus metus. Pats geriausias. Visiems rekomenduoju, kas neturite, iš karto du“, – šmaikštavo pora.

Visą istoriją pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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Aišku kad ne
Aišku kad ne
2026-10-24 16:44
Norint gauti vairuotojo pažymėjimą reikia gauti pažymą iš psichiatro kad esi sveikas
Atsakyti
Tu
Tu
2026-10-24 16:42
O tai jis vairuotojo pažymėjimą turi?
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VK
VK
2026-10-24 17:06
Gal ir turi, turbūt pirko už kanceliarines išlaidas.
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