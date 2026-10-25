Mirtina automobilių kaktomuša: Ukmergės rajone žuvo moteris

Ukmergės rajonas, Vidiškių seniūnija, šeštadienio vakaras. Pareigūnai užtvėrė kelią Ukmergė–Anykščiai–Rokiškis po eismo įvykio. Čia susidūrė 2 priešpriešiais važiavę automobiliai, „Audi Q5“ ir „Toyota RAV4“, abi vairuotojos 50-metės moterys.
Aukų išvengti nepavyko. Žuvo „Audi Q5“ vairavusi pusamžė moteris, „Toyota RAV4“ vairuotoja bei kartu važiavusi 74-erių keleivė sužeistos. Dėl įvairių kūno sužalojimų moterys paguldytos į vieną iš sostinės ligoninių.
Įvykio aplinkybes toliau aiškinasi pareigūnai. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Daugiau – TV3 Žinių reportaže.