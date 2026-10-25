Naujausia žinia apie tragišką avariją Ukmergės rajone: daugiau detalių apie sužalotus

Nelaimė įvyko temstant, šiek tiek po 18 val.
Ukmergės r., Vidiškių sen., Radiškio vs., kelyje Ukmergė-Anykščiai-Rokiškis, susidūrė priešpriešiais važiavę automobiliai „Audi Q5“, vairuojamas moters (gim. 1976 m.), ir „Toyota RAV4“, kurį vairavo moteris (gim. 1976 m.).
Per eismo įvykį žuvo automobilio „Audi Q5“ vairuotoja.
Sužalotos automobilio „Toyota RAV4“ vairuotoja bei kartu važiavusi keleivė (gim. 1952 m.), kurios paguldytos į ligoninę.
Aplinkybės aiškinasi policija.
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