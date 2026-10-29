Europos Sąjunga nusisuko nuo Baltijos šalių? Oro gynybai pinigų neduos: „Nuvilianti pozicija“

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Prezidentas Gitanas Nausėda sušaukė Valstybės gynimo tarybos posėdį.
Paaiškėjo, kad trys Baltijos šalys anksčiau kreipėsi į Europos Komisiją, su prašymu skirti pusę milijardo rytinio Europos Sąjungos flango gynybai nuo dronų. Ir nors Briuselio biurokratai gražiai kalbėjo, kaip rūpinasi Baltijos šalimis ir supranta situacijos rimtumą, bet šiandien Andrius Kubilius pranešė, kad pinigų nebus.
Kaip pranešė LRT, A. Kubilius pasiūlė Lietuvai tiesiog naudotis specialia paskolų programa.
„Skola niekur nedingsta, ją reikia grąžinti. Tai šiek tiek nuvilianti pozicija iš ES“, – komentuoja premjeras M. Sinkevičius.
Teks skolintis?
Lietuva kol kas laukia tiek dronų radarų, tiek ir pačių dronų numušėjų, laukia, kol verslininkai sukurs programinę įrangą, kuri gebės apjungti visas turimas sistemas į vieną.
Estų gynybos ministras viešai prakalbo apie kitą būdą, kaip gintis nuo dronų. Jis sako, kad Estijai reikia svarstyti apie lengvųjų naikintuvų pirkimą. Tokių beveik 50 iš Pietų Korėjos nusipirko Lenkija. Akcentuoja, kad jie padės gintis nuo dronų.
„Mes su Lietuvos kariuomene apie tai diskutuojame, kad aviacija, sakykime, ar lengvieji naikintuvai, ar propelerinė aviacija – ji veikia Ukrainoje ir prieš reaktyvinius dronus ji efektyvi, ji mobili. Ir Lietuvos kariuomenė lygiai taip pat vertina mūsų galimybes, tik mes turime ribotą biudžetą“, – teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Lenkai už pusšimtį lengvųjų naikintuvų paklojo daugiau nei pustrečio milijardo eurų. Estų ministras skaičiuoja, kad jiems pakaktų 10–12 orlaivių, o toks kiekis greičiausiai kainuotų mažiau nei milijardą. Bet mūsų politikai akcentuoja, kad dabar visus pinigus skiriame esamiems projektams – dėl aviacijos spręsime tik pabaigę juos.
Pinigų lėktuvams nėra, bet trečiadienį R. Kaunas kalbėjo, kad galėtume jų rasti diskusijų keliančiai amerikiečių dirbtinio intelekto sistemai. Ji kainuotų galbūt apie kelis šimtus milijonų. Bet pinigus skirstantis premjeras yra skeptiškas ir teigia, kad dirbtinio intelekto sistema gali palaukti.
Ir nors Europoje, ypač Vokietijoje, kyla daug klausimų, ar amerikiečių sukurta sistema patikima, premjeras sako, kad mes Amerika galime ir turime pasitikėti.
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